Seefeld – Auch wenn derzeit in Seefeld angesichts der laufenden Bau- und Adaptierungsarbeiten für die Nordische Ski-WM 2019 kaum ein Stein auf dem anderen bleibt: Zumindest TVB-intern brachte die am Montag abgehaltene Vollversammlung der Touristiker mit über 220 Teilnehmern keine gröberen Umbrüche. So wurde bei den anstehenden Neuwahlen der komplette Vorstand mit Obmann Alois Seyrling und seinen beiden Vize Markus Daschil und Christian Wandl bestätigt. Auch Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Schmid wurde im Amt wiedergewählt. In Summe stellten sich fünf Listen der Wahl.

Der Seefelder Bürgermeister und TVB-Aufsichtsrat Werner Frießer zeigte sich gegenüber der TT vom starken Zusammenhalt im TVB beeindruckt. Dieser sei aber auch nötig, um ein derartiges Großevent wie die WM erfolgreich über die Bühne zu bringen. Mit den Bau- und Finanzierungsvorhaben liege man im Plan, sagt Frießer. 27 Mio. € werden investiert, den Großteil tragen Land und Bund, den Rest die Gemeinde Seefeld und der TVB.

Die hierfür im TVB gebildeten Rücklagen waren auch Thema der Vollversammlung, wie GF Elias Walser bestätigt. In Summe habe man vier Millionen Euro aufzubringen, wovon eine Million Euro bereits in die eigens seitens der Gemeinde gegründete WM Sportanlagen Seefeld-Tirol GmbH geflossen sei. Weitere 1,7 Mio. € sollen folgen. Die fehlenden 1,3 Mio. € würden in den Marketingbereich fallen, sagt Walser. Vieles habe man budgetmäßig aufgeteilt, weil man dem neuen Vorstand für 2019 nicht die gesamte Budgetlast der WM aufbürden wollte, erklärt Walser.

Für Hobby-Langläufer interessant: Der Versuch mit Kartenlesegeräten auf der Loipe aus dem Vorjahr werde ad act­a gelegt, sagt Frießer. Ab heuer seien „fliegende Kassiere“ (unter anderem mit Quads) unterwegs. (mami, TT)