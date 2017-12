Achenkirch – Diesen Sonntag wird in Achenkirch am größten See Tirols offiziell die Langlauf-Saison eröffnet. Beim Alpen Caravan Park Achensee wird auf 2,5 km Loipen zu Materialtest, Technikkursen und einem Gaudi-Biathlon geladen. Auch in Pertisau herrschen bereits beste Bedingungen und seit 1. Dezember sind 14 Loipenkilometer gespurt.

Über 200 Kilometer wettkampftauglicher Loipen (teilweise beschneit) ziehen sich durch das Hochtal rund um den Achensee. Skater wie auch Anhänger des klassischen Stils finden ein mehrfach ausgezeichnetes Loipensystem mit Strecken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Einsteiger können auf der speziellen Übungsloipe in aller Ruhe lernen, wie man bremst, die Spur wechselt und welche Sicherheitstechniken es gibt. Und wer seinen Vierbeiner mitnehmen möchte, kommt auf einer eigens ausgewiesenen Hundeloipe niemandem ins Gehege.

Seit 2010 gibt es am Achensee auch acht barrierefreie Loipen für Schlittenlanglauf. Rolli-Fahrer können sich mit ihren Schlitten in spezielle Spuren einfädeln, insgesamt stehen 46,5 Kilometer zur Verfügung.

Beim Langlauf-Opening können Anfänger mit fachmännischer Hilfe erste Versuche auf den frischen Loipenkilometern wagen. Und die Könner des nordischen Skisports können mit Tipps von Langlaufprofis die eigene Technik verbessern. Vor Ort werden auch alle Fragen zum Thema Biathlon fachgerecht beantwortet und Interessierten wird ab 10 Uhr die praktische Handhabung des Lasergewehrs gezeigt. Abschließend wird zum Gaudi-Biathlon geladen. Um 9 Uhr startet das Opening mit Wachsservice und Skitests, ab 9.30 Uhr gibt es kostenlose Schnupperkurse sowie kinderspezifische Langlaufkurse. Dabei sein kann jeder, die Teilnahme ist kostenlos. Durch das Programm führt Tirol-TV-Moderator Christoph Knapp. (TT)