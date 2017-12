Brandenberg – Die Jahreshauptversammlung des Tourismusverbands Alpbachtal-Seenland fand heuer in Brandenberg statt. „Wir freuen uns besonders, dass wir zum heurigen Saisonstart schon so einen tollen Winter haben“, betonte TVB-Geschäftsführer Markus Kofler. Konnten in der Wintersaison 2015/16 noch 481.592 Nächtigungen verzeichnet werden, wurden im darauffolgenden Winter um 5,3 Prozent (455.591 Nächtigungen) weniger verbucht. Anders das Bild im Sommer: Da gibt es eine leichte Steigerung auf 545.949 (2016). Diese knapp eine Million Nächtigungen pro Jahr, so Kofler, wolle man halten.

In die Alpbachtal Seenland Card, welche unter anderem Fahrten mit den Bergbahnen sowie den Eintritt zum Kramsacher Bauernhöfemuseum umfasst, investierte der TVB knapp 600.000 Euro. Im Sommer 2017 konnten insgesamt 151.405 und im Winter 2016/17 7810 Kartennutzungen verzeichnet werden.

Weiters wurden in den verschiedenen Mitgliedsorten diverse Workshops abgehalten und Projekte wie etwa der Alpbacher Heimatweg, welcher den sanierungsbedürftigen Heimatkundeweg ablöst, umgesetzt. Auch das Zauberdorf im Reither Juppi Zauberwald, ein bewusst gestalteter Gegenpol zum Alp­bacher Lauserland, wurde bereits erweitert. Ein weiterer Workshop bezüglich des Zukunftsprojektes „Wilde Waldvielfalt“ in Brandenberg findet am 19. Dezember statt. „Das Ausgangsthema dabei ist die unglaubliche Schmetterlingsvielfalt und die einzigartige Natur“, erklärte Kofler. Auch an einer Ausflugskarte nach Münster, welche ideal für Sternfahrten genutzt werden kann, wird derzeit gearbeitet.

Ein besonderes Highlight im kommenden Jahr ist auch in dieser Region die Rad-WM, da am 26. September in der Kategorie Herren-Elite und am Tag darauf das Straßenrennen der Juniorinnen in der Glasstadt Rattenberg gestartet wird. Beide Rennen haben ihr Ziel in Innsbruck. Entsprechend wird in der Region auch das Angebot für Radfahrer verbessert.

„Ein großes Problem für uns ist, dass immer mehr Vermieter ihre Betriebe schließen, besonders im Inntal. Ohne Betten können wir unsere Gäste nicht mehr unterbringen“, betonte TVB-Obmann Johannes Duftner. Am Ende der Sitzung folgte noch eine äußerst emotionale Diskussion über die Anschaffung des neuen Elektroautos für Werbezwecke. Auch eine Skischule in Alpbach, welche Gratis-Ski für Kinder bis 12 Jahre anbietet, ließ die Wogen hochgehen. Ebenfalls beklagten sich Anwesende darüber, dass „das Hauptaugenmerk der Werbung immer nur auf Alpbach“ liege. (fh)