St. Johann i. T., Kitzbühel – Grund zum Jubeln haben die Seilbahner in St. Johann und Kitzbühel am Wochenende. Insgesamt werden drei neue Lifte in Betrieb genommen. Vor allem in St. Johann ist das ein großer Schritt in die Bergbahn-Zukunft. Noch vor wenigen Jahren war die Bergbahn St. Johann in einer misslichen finanziellen Situation, mit dem Einstieg des schwedischen Unternehmens SkiStar sieht die Situation nun anders aus.

Nach einer intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit begann im frühen Sommer dieses Jahres der lang erhoffte und erwartete Bau der neuen Eichenhoflifte in St. Johann. Anstatt der zwei Schlepplifte wurden in den vergangenen drei Monaten eine 10er-Einseil-Umlaufbahn und eine 6er-Sesselbahn am Fuße des Kitzbüheler Horns errichtet, welche heute Samstag den Betrieb aufnehmen werden. Die Trasse der neuen 10er-Einseil-Umlaufbahn führt von der bisherigen Talstation Eichenhof bis zur Grander Schupf.

Auf einer Länge von 960 Metern befördern dann insgesamt 24 Gondeln bis zu 1800 Personen pro Stunde ins Skigebiet von SkiStar St. Johann in Tirol. Der Neubau der Bahnen bildet somit auch einen wichtigen Schritt, um St. Johann zu einem der familienfreundlichsten Familienskigebiete zu machen – dies ist die erklärte Vision von SkiStar, dem schwedischen Mehrheitseigentümer der Bergbahnen in St. Johann. Das schwedische Unternehmen hat alleine in diesem Jahr mehr als 17 Millionen Euro in die Entwicklung des Skigebietes investiert.

„Es freut mich sehr, dass der Bau der neuen Eichenhoflifte innerhalb von nur drei Monaten möglich war, und ich kann mich nur bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Die neuen Eichenhoflifte sind nicht nur wichtig für die Bergbahnen St. Johann, sondern für die ganze Region“, freut sich Bürgermeister und Bergbahn-Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Seiwald über den Ausbau der Infrastruktur im Skigebiet St. Johann.

Auch Manfred Bader, Geschäftsführer der Bergbahn St. Johann, zeigt sich begeistert von den neuen Eichenhofliften: „Wir freuen uns, dass wir trotz des extrem knappen Zeitplans alles zeitgerecht fertigstellen konnten. Beim Bau zeigte sich deutlich, dass die Zusammenarbeit mit SkiStar sehr positiv verläuft und gemeinsam zukunftsorientiert an weiteren Projekten gearbeitet werden kann.“ Neben den neuen Bahnen wurde im Skigebiet St. Johann in diesem Jahr auch in eine neue Schneeerzeugungsanlage inklusive neuem Speicherteich investiert.

Ebenfalls eine Eröffnung gibt es bei der Bergbahn Kitzbühel. Hier setzt man die Investitionen in das Skigebiet fort. Am Sonntag geht der neue 8er-Sessellift Jufen offiziell in Betrieb. Die Anlage ersetzt den 34 Jahre alten 3SL Jufen und dient nicht nur als Verbindungsbahn zwischen Hahnenkamm und Fleckalmbahn zum einen sowie Brunn, Pengelstein und 3S-Bahn Jochberg/Resterhöhe zum anderen, sondern auch als Wiederholerbahn. Pistenseitig wurde im Bergstationsbereich die Pistenführung Richtung Jufensteilhang und Silberstube in der Breite nahezu verdoppelt und die Einfahrt in das „Schlagl“ abgesenkt, verbreitert und dadurch sicherheitstechnisch aufgewertet.

„Das ist ein wichtiger Qualitätssprung im Kernskigebiet. Nicht nur, was die Anlage betrifft, sondern auch die Piste“, sagt Bergbahn-Kitzbühel-Vorstand Josef Burger. Dazu wird am Sonntag auch noch das Kompetenzzentrum Streiteck eröffnet und am kommenden Mittwoch noch das Kompetenzzentrum Aubach. Insgesamt investierte die Bergbahn Kitzbühel im heurigen Jahr nicht weniger als 22 Millionen Euro. (aha, TT)