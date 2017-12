Von Matthias Reichle

Nauders – Mit dem Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) ist derzeit bereits ein energiewirtschaftliches Großprojekt im Dreiländereck in der Umsetzung. Ein weiteres steht am Reschenpass in den Startlöchern. Der österreichische Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG) und sein italienisches Gegenstück Terna planen eine Hochspannungsleitung zwischen Nauders und dem Umspannwerk Glurns.

In Südtirol wurde das Projekt im Oktober von den vier Vertragspartnern – dem Land Südtirol, der Terna und den beiden Vinschger Gemeinden Mals und Graun – besiegelt.

Aber auch auf österreichischer Seite geht das Projekt voran – und soll im ersten Quartal 2018 zur Genehmigung eingereicht werden, wie es von der APG heißt. Derzeit sei man noch in der Ausarbeitung.

Der österreichische Anteil ist verhältnismäßig klein. Während die Terna eine 24 Kilometer lange Erdleitung verlegt, gilt es in Nauders nur ein kurzes Teilstück zu überbrücken. „Auf österreichischer Seite ist eine 1,5 km lange 220-kV-Leitung sowie die Errichtung eines Umspannwerkes geplant“, erklärt APG-Sprecher Markus Pederiva. Auch in Nauders wird die Leitung unterirdisch verlaufen. Anknüpfungspunkt ist die bestehende 380-kV-Leitung Westtirol – Pradella (CH).

Im APG-Netzentwicklungsplan 2016 wird das Projekt einerseits mit der veralteten APG-Leitung zwischen Lienz und Soverzene in Italien erklärt. Diese sei den Anforderungen des heutigen europäischen Strommarktes nicht mehr gewachsen. Andererseits deuteten der Ausbau der Wasserkraft in Westösterreich und der Windkraft in Nordeuropa sowie die energiewirtschaftliche Entwicklung in Italien darauf hin, dass größere Kapazitäten nötig werden, heißt es darin. Von Glurns führen bestehende Hochspannungsleitungen weiter über das Stilf­serjoch in die Lombardei.

„Zudem wird es die regionale Stromversorgung – vor allem für die Tourismusregion Nauders – nachhaltig verbessern“, so Pederiva. „In Abhängigkeit von der Dauer des Genehmigungsverfahrens gehen wir von einer Inbetriebnahme frühestens 2022 aus.“

Die beiden Netzbetreiber sind jeweils für ihren Projektteil auf nationalem Gebiet verantwortlich. So werden auch die Kosten geteilt. Auf italienischer Seite spricht man von 70 Mio. Euro. Die APG wollte vorerst noch keine Kostenschätzung abgeben.

Derzeit gibt es keine Hochspannungsleitung zwischen Nordtirol und Südtirol. Jene über den Brenner wurde im Rahmen der Feuernacht 1961 gekappt. Hier gibt es schon lange Pläne für einen Brückenschlag, wie Tinetz-Geschäftsführer Thomas Rieder erklärt. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, betont er. Die Terna müsste hierfür ein Umspannwerk am Brenner errichten. Geplant ist, dass die Verbindung bis 2019, spätestens 2020 zustande kommt, so Rieger – also noch vor jener am Reschen.