Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Petition, in der die Rücknahme des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie beklatscht wird, tümpelt seit Tagen vor sich hin. Die Petition der Österreichischen Krebshilfe indes, die eine Umsetzung des Rauchverbotes fordert, hat bereits über 300.000 Unterschriften erzielt.

Doch auch Innsbrucker Gastronomen, die eigentlich froh über die Rücknahme sein sollten, sprechen sich gegen das Rauchen in ihren Lokalen aus. Treibhaus-Chef Norbert Pleifer, der schon vor zehn Jahren ein Rauchverbot in allen Räumen des Treibhauses durchgesetzt hat, stellte seither den Rauchern als Genuss­ort das Fumoir, einen Pavillon im Garten, zur Verfügung. Nun wird dieser aber auch rauchfrei und zwar mit 1. Jänner 2018. „Ich sehe das als Protest gegen die rückwärtsgewandte Politik von Türkisen und FPÖ“, sagt der Kulturschaffende. Selbst jene Kellner, die Kette rauchen, würden nicht mehr im Raucherbereich arbeiten wollen. Das Treibhaus habe einen Raucherbalkon, der sich zunehmend zum gesellschaftlichen Treffpunkt entwickle. „Auch starke Raucher wollen heute nicht mehr in verrauchten Räumen sein“, ist sich Pleifer sicher.

Und da ihm der Schalk im Nacken sitzt, wird die einstige Raucherhöhle zur Herberge für zivilen Ungehorsam. Demonstrationen und Diskussionen sollen dort stattfinden. Auch sein Kaunertaler Freund Alexander Van der Bellen habe für die Aufhebung des Rauchverbotes in der Gastronomie unterschrieben, witzelt Pleifer. Die Besitzer des Bogenlokals Weli machen ebenso Ernst und sagen dem blauen Dunst den Kampf an. Auf Facebook verbreiteten sie diese Botschaft: „Unser Weli ist ab 30. 4. 18 rauchfrei. Egal, wie sich diese Regierung entscheidet, wir entscheiden einfach selbst und halten uns nach dem Plan. Am 29. 4. wird grundgereinigt, frisch gestrichen und ab Montag, 30. 4. wird im Weli nicht mehr geraucht. Viele von Euch haben sich schon drauf eingestellt und vor der Tür wird es eine Raucherecke geben. Keine Entscheidung gefällt allen, wir hoffen, dass Ihr weiterhin unsere Gäste bleibt.“ Die ersten Reaktionen waren positiv.