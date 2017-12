Innsbruck – Tirols Tourismusbranche blickt positiv in die eben erst gestartete Wintersaison und spricht angesichts der Schneelage von einer „sehr guten Stimmung“. „Die Wintersaison ist dank Frau Holle sehr gut gestartet“, meinte Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Es gebe viele positive Rückmeldungen aus den Betrieben.

Die Buchungslage sei besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 76 Prozent der Betriebe zeigten sich in einer aktuellen Umfrage zufrieden mit der Buchungslage, erklärte Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung. Vor allem die Buchungen aus den Märkten Deutschland, Österreich, Großbritannien und der Schweiz seien schon sehr gut. Doch auch der russische Markt erhole sich wieder. Beim kaufkraftstarkem Dänemark gebe es jedoch Verluste. „Da nimmt Salzburg Tirol einiges weg“, meinte Margreiter.

Platter: „Es muss nicht immer noch mehr werden“

Der Landeshauptmann will trotzdem nicht über Nächtigungsrekorde sprechen. „Es muss nicht immer noch mehr werden“, sagte Platter. Viel wichtiger seien Wertschöpfung und Qualität. Zudem sei auch ein leichter Rückgang beim Interesse am Skifahren in den angestammten Märkten spürbar, erklärte Margreiter. Im Osten, beispielsweise in Russland oder China, befinde sich das Skifahren jedoch im Aufschwung und auch alternative Wintersportarten, wie Schneeschuhwandern, würden immer wichtiger werden.

Neben gezielten Werbemaßnahmen und einer guten Wetterlage gebe es jedoch auch immer wieder Glücksfälle für Tirols Tourismus, sagte Margreiter und sprach damit den Videodreh des britischen Popstars Ed Sheeran im Zillertal an. Das Video zu „Perfect“ verzeichne derzeit rund 300 Millionen Aufrufe auf YouTube und sei der perfekte Werbespot für die Tiroler Schneeromantik, zeigte sich der Tourismuswerber erfreut.

Betrieb kämpfen immer noch mit Mangel an Fachkräften

Trotz der positiven Stimmung gebe es im Tourismus jedoch auch Probleme aufgrund fehlender Arbeitskräfte. „Es gibt aber eine Zusage der neuen Bundesregierung, den inländischen Arbeitsmarkt zu aktivieren“, meinte Franz Hörl, Spartenobmann der Wirtschaftskammer Tirol und Wirtschaftsbundobmann. Ausländische Arbeitskräfte würden zwar oft kritisch gesehen, aber auch diese werde es brauchen. Wie viele Arbeitskräfte zur Zeit fehlen konnte Hörl jedoch nicht beziffern.

Ein Fokus müsse in Zukunft außerdem auf die Erreichbarkeit der Skigebiete mit der Bahn gesetzt werden, betonte Hörl. Hier hinke Tirol der Schweiz noch hinterher. Zudem will Tirol auf Schneekompetenz setzen. Hierfür soll ein eigenes Freiluftlabor für die Erforschung der künstlichen Herstellung von Schnee im Kühtai erreichtet werden, kündigte Platter an. (APA)