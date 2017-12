Von Michael Mader

Kufstein – Ein wichtiger Teil eines wirkungsvollen Klima- und Umweltschutzes ist das e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden. Derzeit nehmen 46 Tiroler Orte teil. Die höchste Stufe, das fünfte „e“, haben bislang nur Wörgl und Virgen in Osttirol erreicht. Die Stadtgemeinde Kufstein hat vier „e“ und möchte u. a. mit einem soeben im Gemeinderat beschlossenen Umweltleitbild auch noch das fünfte „e“ erreichen.

Die natürlichen Gemeindegrenzen bewirken, dass sich die Siedlungsstruktur innerhalb der bestehenden kompakten Siedlungskörper westlich und östlich des Inns entwickelt. Das hat positive Auswirkungen auf eine Vielzahl von städtebaulichen Parametern wie z. B. den Ausbau und die Verdichtung des Fernwärmenetzes oder kurze Wege für Fußgänger und Radfahrer. Zersiedlungen, wie sie in anderen Städten in der Vergangenheit passiert sind, konnten hintangehalten werden. Nachteilig wirkt sich dieses kompakte Siedlungsgebiet jedoch auf die Verkehrslage, insbesondere bezüglich des Transitver­kehrs, aus. Hinzu kommt, dass, von Deutschland kommend, die Eibergstraße die Haupt­erschließungsroute für die großen Skigebiete in den Kitzbüheler Alpen darstellt, heißt es u. a. in dem von Benedikt Sparber vom städtischen Bau- und Umweltamt verfassten Leitbild.

Besondere Hauptaugenmerke des Umweltleitbildes richten sich auf ein Verkehrskonzept, eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums, die Realisierung einer verträglichen baulichen Entwicklung, den Schutz des historischen Ortskerns, die Umsetzung von nachhaltigen Veranstaltungen, den Versuch, mehr Grün in die Stadt zu bringen, und die Entwicklung von sanften Tourismusformen im Naturschutzgebiet Kaisergebirge.

2014 erfolgte das letzte Audit für das e5-Programm. „Ich hoffe, dass wir bei der nächsten Überprüfung im Jahr 2018 auch das fünfte ,e‘ machen“, sagt Umweltstadtrat Stefan Hohenauer. Dabei gehe es unter anderem um Mobilität und kommunale Gebäude.