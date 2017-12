Innsbruck – Ein besonderes Projekt realisiert das Unternehmerpaar Walter und Gabriele Egger in Innsbruck. Der Versicherungsmakler investiert vier Millionen Euro in ein Bürogebäude in der Pembaurstraße. Dort sollen bis spätestens Februar auf rund 800 Quadratmetern 80 Co-Working-Plätze entstehen. „Ursprünglich suchten wir nach einer räumlichen Erweiterung unseres Unternehmens“, erklärt Walter Egger. Ein leerstehendes Gebäude in der Nähe seiner Firma habe sich angeboten und wurde kurzerhand gekauft, so Egger: „In Gesprächen mit Bekannten entstand die Idee, die Räume, die wir nicht benötigen, in Form von Co-Working-Arbeitsplätzen anzubieten.“

Co-Working ist eine Entwicklung im Bereich „neuer“ Arbeitsformen, die auch hierzulande immer häufiger zu finden sind. Co-Working Spaces“ stellen Arbeitsplätze und Infrastruktur wie Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon oder Beamer zur Verfügung. Dabei bleibt die Nutzung jedoch unverbindlich und zeitlich flexibel. „Co-Working spricht vor allem Freiberufler, Kreative oder kleinere Start-ups an. Neben dem ‚Community-Aspekt‘ liegt ein Vorteil für die Nutzer in den geringeren Kosten, die weit unter den Fixkosten für ein gewöhnliches Büro liegen“, erläutert Bettina Wenko, die das Projekt für Freihand umsetzen und auch langfristig betreuen soll. „Das Co-Working-Projekt ‚Wundervoll‘ verfügt auf einem Stockwerk über einen Gemeinschaftsraum und fünf Besprechungsräume für bis zu 60 Personen und ist in dieser Form eines der größten Co-Working-Projekte, die in Tirol umgesetzt wurden.“ (hu)