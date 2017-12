Stanzach - Am Freitag konnten die Skibegeisterten ihre ersten Schwünge am Stoamandl-Lift in Stanzach in den Schnee zaubern. „Wir machen dieses Wochenende ein ?Warm-up'. Die Saison beginnen wir dann am 22. Dezember um 13 Uhr, ab 23. ist durchgehender Winterbetrieb von 9.30 bis 16 Uhr", meint BM Hanspeter Außerhofer. Heute Samstag ist der Schlepplift noch von 13 bis 16 Uhr geöffnet, morgen Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Freitags von 19 bis 21 Uhr ist Nachtskilauf. Der Kartenvorverkauf läuft. (fasi)