Von Catharina Oblasser

Lienz — Buhrufe und Pfiffe übertönten die ersten Worte des wiedergewählten TVB-Obmanns Franz Theurl, als er das Podium im Lienzer Stadtsaal betrat. Wenige Minuten vorher war bekannt geworden, wie sich die fünf Führungsfunktionen innerhalb des Tourismusverbandes Osttirol nach der Neuwahl verteilen. Darin lag auch der Grund für das Pfeifkonzert: Sowohl die drei Vorstandspositionen als auch der Aufsichtsratspräsident und sein Stellvertreter gehen an Theurl und seine Listenmitglieder.

Er selbst bleibt Obmann, der Hotelier Thomas Winkler und der bisherige TVB-Aufsichtsratspräsident Werner Frömel sind seine Stellvertreter im Vorstand. Neuer Präsident des Aufsichtsrates ist McDonald's-Chef Karl Jurak, sein Stellvertreter Hansjörg Mattersberger, Vorstand der Dolomitenbank.

Dem Wahlergebnis, das der Leiter der Tourismusabteilung, Gerhard Föger, präsentierte, trägt das nicht Rechnung. Denn im Aufsichtsrat, der in weiterer Folge dann den Vorstand sowie den Aufsichtsratspräsidenten und Stellvertreter bestimmt, hatten Theurls Gegenspieler in jeder der drei Stimmgruppen eine Stimmenmehrheit erreicht. Die Gegenspieler, das sind der Zillertaler Liftunternehmer Heinz Schultz, der in Osttirol fast alle Skigebiete besitzt, und sein Bündniskollege Martin Gratz mit dem Team Osttirol.

In der Mandatsverteilung schlug sich die Mehrheit nicht nieder: Das Ergebnis fiel so aus, dass sowohl Theurl als auch Schultz/Gratz jeweils sechs Mandate erhielten. Für Theurl sitzen unter anderem Felbertauern-Vorstand Karl Poppeller und Traube-Wirtin Anna Geiger-Vergeiner im Aufsichtsrat. Auf der Gegenseite sind es Schultz selbst sowie der Geschäftsführer der Golfhotels Peter Wibmer und Martin Gratz, der Theurl als Obmann beerben wollte.

Wahlentscheidend waren die zwei Bürgermeister Anton Steiner (Prägraten) und Matthias Scherer (Obertilliach). Sie sind von Gesetzes wegen ebenfalls Mitglieder im TVB-Aufsichtsrat. Und sie verschafften Theurl die nötige Mehrheit für all seine Personalentscheidungen.

Entsprechend verbittert waren die Wortmeldungen nach der geschlagenen Wahl. „Das ist kein Zeichen von Demokratie, wenn der Obmann seine Macht so demonstriert", meinte Martin Gratz. „Ich fürchte, dass unter diesem Vorzeichen kein guter Tourismus stattfinden kann." Heinz Schultz wies darauf hin, dass seine Liste nur um eine einzige Stimme das dritte Mandat in der Stimmgruppe eins verfehlt habe. „Unsere Stimmenmehrheit war ein klares Zeichen dafür, was der Bezirk will", rief Schultz dem Obmann zu. Dieses Zeichen habe Theurl einfach ignoriert, um seine Ansprüche durchzusetzen.

Weiterer Kritikpunkt: Alle wichtigen Posten im TVB würden von Lienzern gehalten. Die Osttiroler Täler wie das Defereggen, das Isel- oder das Pustertal seien gar nicht berücksichtigt.

Der wiedergewählte Obmann wies diese Vorwürfe zurück. „Wir bemühen uns auch in Zukunft um eine gute Zusammenarbeit mit allen Kräften. Wir sind im Osttiroler Tourismus auf einem guten Weg", so Theurl.