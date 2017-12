Lienz - Der alte und neue Obmann des TVB Ostirol heißt Franz Theurl. Seine beiden Stellvertreter sind Thomas Winkler und Werner Frömel (bisher Präsident des Aufsichtsrates). Der Vorsitz im neuen Aufsichtsrat geht an McDonald‘s-Chef Karl Jurak, Juraks Stellvertreter ist Dolomitenbank-Direktor Hansjörg Mattersberger. Was die fünf Männer gemeinsam haben: Sie alle gehören der gleichen Liste an. Ohne Führungsposition jeder Art bleiben hingegen Theurls Gegenspieler: Der Zillertaler Liftunternehmer Heinz Schultz und sein Wahlbündnis-Kollege Martin Gratz.

Dabei hatten Schultz und Gratz bei der Wahl des zwölfköpfigen Aufsichtsrates eine Stimmenmehrheit. In Mandaten schlug sich diese jedoch nicht nieder. Beide Gruppierungen erreichten jeweils sechs Mandate. Wahlentscheidend waren die Stimmen der zwei Bürgermeister, die von Gesetzes wegen im TVB-Aufsichtsrat sitzen. Sie gaben Theurl ihre Stimme. Mit dieser Mehrheit konnte dieser seine Postenbesetzungen durchbringen.

Schultz zeigte sich nach der Wahl enttäuscht: „Dass wir die Mehrheit an Stimmen bekommen haben, ist ein klares Zeichen dafür, was der Bezirk will.“ Das hätte Theurl mit der Postenvergabe an seine eigenen Leute missachtet. Weiterer Kritikpunkt: Die fünf Funktionsträger seien alle aus Lienz, die Seitentäler des Bezirks seien unberücksichtigt geblieben. (co)