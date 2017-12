Lienz – Das Resultat der Neuwahl im Tourismusverband Osttirol wird unterschiedlich aufgenommen. Wie berichtet, hatte die Liste des amtierenden Obmanns Franz Theurl dank der Stimmen von zwei Bürgermeistern den Sieg davongetragen. Theurl vergab daraufhin die Führungsfunktionen des Verbandes ausschließlich an die eigenen Leute, die Opposition mit Heinz Schultz ging leer aus.

Nun meldet sich NR Gerald Hauser (FPÖ) zu Wort. Er freue sich schon auf eine gute Zusammenarbeit, teilt Hauser in einer Aussendung mit. „Als Tourismussprecher meiner Regierungspartei können wir gemeinsam viel für Osttirol herausholen“, so der FPÖ-Abgeordnete. Er will seinem Bezirk in Wien als „verlängerter Arm“ dienen.

Für Enttäuschung sorgt vielerorts die „Machtübernahme“ Theurls bei allen Verbandsfunktionen. Der Schlaitner Bürgermeister Ludwig Pedarnig drückt das in einem Posting auf tt.com so aus: „Dass man mit einer Minderheit von 42 %, 44 % und 41 % eine solche Ignoranz gegenüber den Wählern an den Tag legen kann … […]. Ich schäme mich!“ (TT, co)