Lienz – Seit über 15 Jahren organisiert die Stadtgemeinde Lienz eine kostenlose Sammlung und Verwertung von Christbäumen und bietet damit den Lienzer Haushalten die Möglichkeit, wohnortnahe bei allen 61 Sammel­inseln die Christbäume zur Entsorgung abzugeben. Im Kompostwerk der Stadt werden die Bäume geschreddert, so entstehen in den Wochen danach einige 100 Kubikmeter wertvolle Komposterde. An dem Projekt beteiligen sich jährlich viele Lienzer Haushalte und helfen mit, den Stoffkreislauf zu schließen und Abfall zu vermeiden. Wichtig für die Verarbeitung der Christbäume im Kompostwerk ist, dass die Bäume sauber, frei von Lametta, Dekorationsmaterial und Haken abgegeben werden. Nur so ist eine saubere stoffliche Verwertung möglich.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird gebeten, die Christbäume bei den öffentlichen Sammelinseln platzsparend und nicht verkehrsbehindernd abzustellen. (TT)