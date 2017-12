Von Hubert Daum

Grainau, Mils, Nassereith – Zumindest im deutschsprachigen Raum war die Eröffnung der neuen Eibsee-Seilbahn auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, ein großes Medienereignis. Drei Jahre Bauzeit, 50 Millionen Euro Investitionssumme – ein Megaprojekt. Mittendrin statt nur dabei war die Spezialfirma Geo-Alpinbau mit Firmensitz in Mils bei Imst und Nassereith. „Es war der größte Auftrag in unserer fast zehnjährigen Firmengeschichte“, sagt Geschäftsführer Helmut Ortler, „und es war für uns permanent eine Gratwanderung, um nicht zu sagen ein Abenteuer. Ich gebe zu, ich hatte einige schlaflose Nächte.“

Tatsächlich zog das Oberländer Spezialunternehmen die Hauptaufträge an Land: die Errichtung der Stütze und deren Zufahrt, den Bau der neuen Bergstation und das Aufstellen des dafür nötigen Baukranes inklusive Fundament. Im Herbst 2014 begann für das Familienunternehmen mit rund 120 Mitarbeitern eine geschäftliche Reise, die sich als grenzwertig herausstellen sollte:

1Ausschreibung: Zwei Mitarbeiter haben zwei Monate ausschließlich dafür gearbeitet, um für die EU-weite Ausschreibung zugelassen zu werden. Letztendlich bekam man den Zuschlag für insgesamt fünf Baulose.

2Baukran: Schon die Beschaffung des Baukranes als zentrales Element für den Bau der Bergstation war nichts für schwache Nerven. Ortler: „Die Telfer Firma Liebherr stellte einen überdimensionierten Kran bereit. Dieser musste allerdings zerlegt und verstärkt werden.“ Die Teile wurden exakt abgewogen, damit der Hubschrauber, der diese auf den Gipfel transportierte, nicht überladen wird. „Wir mieteten einen russischen Kamov, einen in der Schweiz stationierten Lastenhelikopter, den es nur zweimal in Europa gibt und der ein Gewicht von fünf Tonnen bewältigt“, weiß Ortler, „Anflug und Minute sind sehr teuer. So hofften wir, dass das Wetter passt.“ Die Hoffnungen wurden nicht erfüllt, am Tag X musste der Krantransport nach der Hälfte abgebrochen werden. Zwei Wochen später hatte dann Petrus ein Einsehen. Ortler: „Wir boten einen Fixpreis an. Wenn du zweimal Pech hast, kannst du schon anfangs ins finanzielle Minus geraten.“ Nach 18 Flügen waren die Kranteile dann auf dem Gipfel.

3Bahnbetrieb: Auch für die international erprobten Spezialisten war die Situation auf der Zugspitze Neuland: Während der Bauphase musste der Bahnbetrieb aufrechterhalten werden. So bohrte und sprengte man zwischen den bestehenden Gebäuden 18 Meter in die Tiefe. Der Kran schwenkte ständig über den Köpfen der Touristen, eine Versicherung dafür zu finden war äußerst schwierig.

4Wetter: Auf 3000 Metern Höhe ist nicht nur die Luft dünn, sondern auch das Wetter launisch – und extrem: „Wir hatten auch im Sommer fast in jedem Monat Schneefall und Minustemperaturen“, so der Firmenchef, der für solche Situationen eine Enteisungsmaschine vorgesehen hatte, „die war aber zu schwach, so musste ein Mitarbeiter auf dem Kran herumkraxeln und mit dem Gummihammer das Eis herunterschlagen“. Ein weiteres Problem war der Wind, der teilweise bis zu einer Geschwindigkeit von 200 km/h wütete. Ab 60 km/h hat der Kran Pause. Ortler: „Dadurch waren wir plötzlich drei Wochen in Zeitverzug. Es blieb uns nun nichts anderes übrig, als zwei Monate lang durchzuarbeiten, um den Zeitrückstand wieder aufzuholen. Letztendlich übergaben wir die Baustelle im Dezember letzten Jahres zeitgerecht.“

Für Helmut Ortler und seine vier Brüder, die allesamt in leitenden Funktionen tätig sind, waren die drei Jahre jedenfalls ein Abenteuer mit gutem Ausgang. „Manchmal ist uns schon die Muffen gegangen“, gibt der Geo-Alpin-Chef zu. Mit dem Projekt würde man nicht reich werden, aber für das Prestige in der Branche sei es möglicherweise Goldes wert. Einen großen Folgeauftrag im Kleinwalsertal konnte man bereits lukrieren.

Und der Stolz, das Megaprojekt erfolgreich bewältigt zu haben, fließt natürlich durch das gesamte Unternehmen, das mit rund 30 Mitarbeitern aus Verwandten, Schwagern und deren Angehörigen besteht. Stand man in der Anfangszeit noch auf wackeligen Beinen, so wuchs das Unternehmen in den letzten Jahren rapid. Mit Aufträgen anlässlich der Ski-WM in Garmisch 2011 und internationalen Speicherteich- und Seilbahnprojekten wurde das Firmengelände in Mils zu klein, so erwarb man 2016 das Areal des ehemaligen Bauhofes in Nassereith. Im nächsten Jahr werde man gänzlich in die Gurgltalgemeinde übersiedeln. Allerdings werde man nicht mehr wachsen. Das Erfolgsgeheimnis weiß GF Helmut Ortler: „Zusammenhalt in der Familie, exzellente Mitarbeiter, die gut verdienen müssen, weil sie viel leisten, und auf dem Boden bleiben.“