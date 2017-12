Wien, Moskau – Die Russen sind zurück in Österreichs Urlaubsdestinationen. Mit einem Zuwachs von 17,7 Prozent an Nächtigungen von Jänner-Oktober 2017 liegt Russland an vierzehnter Stelle im Ranking der wichtigsten Herkunftsnationen. „Verantwortlich dafür ist der relativ stabile Kursverlauf des russischen Rubels im Vergleich zum Euro und ‚Russlands Haushaltspolitik‘, aufgrund derer die internationale Ratingagentur Fitch Russlands Prognose von stabil bis auf positiv hochgestuft hat“, erklärt Gerald Böhm, Markt-Manager der Österreich Werbung für Russland.

Der relative Anteil der russischen Gäste innerhalb Österreichs schwankt leicht von Jahr zu Jahr, wobei seit Jahren Tirol und Wien die Spitzenreiter mit um die 34 bis 37 Prozent des Gästeanteils sind. Weit abgeschlagen folgten im Jahr 2016 Salzburg mit 16 Prozent und die übrigen Bundesländer mit jeweils bis maximal vier Prozent. Im vergangenen Sommer konnte trotz niedriger absoluter Zahlen im Vergleich zu den anderen Herkunftsmärkten mit einem Plus von rund 4000 Ankünften (33 Prozent) und über 9000 Nächtigungen (plus 20 Prozent) ein stattliches Plus erzielt werden. Im November kam es bereits zu einer Steigerung von 37,9 Prozent bei den Ankünften und 11,7 Prozent bei den Übernachtungen. Hinter dieser Trendumkehr verbergen sich laut Tirol Werbung ein steigender Weltölpreis und eine allmählich „anlaufende Kultur der Substitution“ ehemaliger EU-Importe, welche teilweise durch eigene Produktionsstätten und teilweise alternative Herkunftsländer gespeist würde.

Allerdings, der internationale Trend hin zu kürzeren Urlauben sei besonders nach der Krise in extremer Form bei den russischen Gästen zu beobachten. Dieser könnte die positiven Aussichten auf die überdurchschnittlichen russischen Tagesausgaben noch etwas trüben.

Wie hoch das Plus am Ende des Winters sein wird, lässt sich laut Tirol Werbung nur schwer abschätzen. „Aber auch die pessimistischsten Schätzungen liegen selten unter einem Plus von 10 Prozent bei den Übernachtungen“, erklärt Florian Kahr, Markt-Manager für Russland in der Tirol Werbung. (hu)