Von Brigitte Eberharter

und Michael Mader

Kramsach – Der Kauf eines Teslas als Dienstauto für den Tourismusverband Alp­bachtal-Seenland bzw. Geschäftsführer Markus Kofler war das Tüpferl auf dem i, das, wie berichtet, bei der Vollversammlung des Verbands vor Kurzem für großen Ärger sorgte. Am Donnerstagabend gab es eine Zusammenkunft in Kramsach, an der rund 50 Unternehmer teilnahmen.

Walter Dengg vom Autohaus Strasser brachte es auf den Punkt, was auch andere Mitglieder nicht verstanden haben: „Warum kauft man ein amerikanisches Auto, welches rund dreimal so teuer ist wie ein herkömmliches Elektroauto?“ TVB-Obmann Johannes Duftner argumentierte damit, dass man dieses Auto für Werbezwecke einsetzen will, weil es Marktführer und ein Hingucker sei. Der Knackpunkt in der Sache sei der Sachbezug des Geschäftsführers, doch darüber dürfe Duftner in der Öffentlichkeit nicht reden.

Kofler erklärt im Gespräch mit der TT, dass er sich lediglich einen Allrad ausbedungen hat: „Ich habe nicht auf einen Tesla bestanden. Aufsichtsratsvorsitzender Frank Kostner hat gesagt, dass wir uns auch einen Tesla anschauen sollen.“ Die meisten anderen E-Autos seien sehr klein. Warum es mit 118.000 Euro Neupreis ausgerechnet eines der teuersten Tesla-Modelle sein musste, rechtfertigt Kofler unter anderem mit der größeren Reichweite. Gerade diese hatte aber schon beim ersten Marketingauftritt in Bayreuth für Verspätung gesorgt, weil der Tesla zwischendurch aufgeladen werden musste, hieß es bei der Versammlung am Donnerstag. Die Kosten für den Tesla kann Kofler nicht beziffern, weil das Auto für fünf Jahre mit Fixzinssatz geleast worden ist und dann an die Leasingfirma zurückgegeben wird.

Mittlerweile sei die Sache laut TVB-Obmann Duftner beim Land Tirol verfahrensanhängig, Unterlagen seien bereits angefordert worden. Aufsichtsratsvorsitzender Kostner warf diesbezüglich dem Brandenberger Bürgermeister Hans Jürgen Neuhauser vor, dass er dafür verantwortlich sei und geheime Infos aus der Vorstandssitzung nach außen getragen habe. Neuhauser: „Seitens des Landes ist man in dieser Sache auf mich zugekommen.“ Er hielt aber auch nicht hinterm Vorhang mit der Aussage, dass die Sitzungen mit Kostner unmöglich seien und zum Theater degradiert würden, was auch von vielen anwesenden Unternehmern beteuert wurde und schließlich in der Aussage endete, dass es besser wäre, wenn Kostner seinen Platz im TVB räumen würde.

„Die Suppe kocht. Wir werden alle vor Gericht enden. Ich glaube, dass dies ein juristisches Nachspiel hat“, ist Duftner überzeugt. Dabei wird wohl auch die Art und Weise eine Rolle spielen, wie das Fahrzeug ausgeschrieben wurde. „Die Anforderungen waren so, dass kein anderes Fahrzeug als der Tesla in Frage gekommen wäre“, sind sich die Autohändler der Region einig. Aber auch der Zeitpunkt der Bestellung wird angezweifelt. Auch der Vorwurf wurde laut, dass Kostner Aktienanteile bei Tesla habe. Kostner meinte dazu, dass diese minimal seien und er von allen anderen Autoherstellern ebenfalls Anteile habe.

Eines kam bei dieser Zusammenkunft klar zu Tage: Die Zwangsfusionierung der Tourismusverbände von Rattenberg, Radfeld, Alpbach, Reith i. A., Brixlegg, Kramsach, Kundl, Breitenbach, Münster und Brandenberg zum TVB Alpbachtal-Seenland im Jahr 2005 ist nach wie vor ein Thema. Dabei spielt die Gästekarte eine Rolle und die Tatsache, dass Kostner für sein Hotel ein Paket geschnürt hat, welches den Gratis-Skiverleih für Kinder bis 12 Jahren anpreist. Seitens des TVB wurde dieses Angebot deutlich in den Mittelpunkt gestellt, sodass sich die anderen Verleiher benachteiligt fühlen. Kostners Aussage zu einem der Skiverleiher: „Davor habt ihr euch die gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, seid froh, jetzt arbeitet ihr zusammen und habt mich als gemeinsames Feindbild.“ Viele Anwesende waren der Meinung, dass man die Gratisleistungen generell überdenken solle.

Viele Anwesende äußerten ihr Misstrauen gegenüber dem TVB und meinten, dass die Beiträge, die von allen Unternehmern der Region bezahlt werden, nicht entsprechend nutzbringend eingesetzt würden und die Transparenz fehle.