Von Angela Dähling

Mayrhofen – Manche Menschen stellen sich ihre hart erkämpften Trophäen in beleuchtete Vitrinen. Meist sind es Pokale. Bei Roy Knaus ist es ein roter 3 Mio. Euro teurer Helikopter, der in einem großen gläsernen Hangar am Ortseingang von Mayrhofen mit Scheinwerfern bestrahlt nachts die Blicke der Autofahrer auf der B169 auf sich zieht. Wobei seine hart erkämpfte „Trophäe“ eigentlich nicht der Heli, sondern dessen „Vitrine“, also der Hangar samt Landeplatz, ist.

Der „Heli Tirol“-Chef hatte im Winter 2013 einen Streit mit den Mitbewerbern ÖAMTC, Schider sowie dem Sanitätssprengel Mayrhofen vom Zaun gebrochen, der filmreif war und auch die Landespolitik beschäftigte. Knaus hatte rund um den Start- und Landeplatz des Sprengels 3000 m² Grund angepachtet und angefangen, im Revier von Schider ÖAMTC-Rettungsflüge durchzuführen – wohl wissend, dass der Pachtvertrag für den Zivilflugplatz zwischen jenem Grundbesitzer, mit dem auch Knaus nun einen Pachtvertrag hatte, und dem Sanitätssprengel mit Ende November 2014 enden würde.

Beschimpfungen, Drohungen, Anzeigen, eine temporäre Schließung des Zivilflugplatzes des Sprengels und die Einleitung eines Strafverfahrens gegen Heli Tirol waren die Folge. Knaus’ Kampfgeist war geweckt, ebenso sein Sinn für Humor: Er besuchte mit einem Kuchen die Konkurrenz und verkündete sein Motto: „Ohne Mampf kein Kampf.“

Den Kampf hat der Unternehmer gewonnen. Beim Strafverfahren sei letztlich nichts herausgekommen, sagt er. Den genehmigten Landeplatz vom Sprengel übernahm er nach Auslaufen des Pachtvertrags mit Dezember 2014 mit den Auflagen, dass auch andere Rettungs-Helis ihn nutzen dürfen und dass keine Transportflüge durchgeführt werden. Und seit Anfang Dezember ist auch der 2,5-Millionen-Euro-Hangar fertig, mit dessen Bau im Mai begonnen wurde.

Am 16. Dezember startete Knaus’ „Martin 7“ von hier aus seinen ersten Flug. Auch die Hubschrauber der Mitbewerber nutzten den 18 x 15 Meter großen Landeplatz bereits.

Rückblickend sagt Knaus: „Es wurde mit allen Tricks gearbeitet – von allen.“ Er habe zehn Jahre viele Gemeinheiten durch die Mitbewerber in Tirol aushalten müssen, so der Stratege, der letztlich mit dem Motto „Frechheit siegt“ ans Ziel kam. „Ich wusste, in dem Moment, wo mir das Grundstück in Mayrhofen verpachtet wurde, war unsere Zukunft besiegelt. Die anderen wollten das nur nicht wahrhaben. Ohne die ganzen Eskalationen wäre es genauso gekommen.“

Knaus beschäftigt rund 150 Mitarbeiter auf seinen zehn Stützpunkten in Österreich sowie je zwei in Südtirol und der Schweiz. Sein neuester in Mayrhofen (die 4000 m² Grund hat er auf 35 Jahre gepachtet) hat allerhand zu bieten. Der Landeplatz wurde um zwei Meter erhöht, wodurch Sicherheitsabstände minimiert werden konnten und Fußgänger besser gegen Abwinde geschützt sind. Warnton und Ampelhinweis sorgen für zusätzliche Sicherheit. Zwei Zapfsäulen mit einem unterirdischen Kerosintank für 80.000 Liter Treibstoff, zwei Parkpositionen für Helis und ein 50.000 Euro teures Schienensystem, durch das ein einzelner Mann den Heli in und aus dem Hangar ziehen kann, komplettieren den Flugplatz. Der gläserne, mit Fußbodenheizung ausgestattete Hangar selbst bietet auf 400 m² Platz für zwei Hubschrauber. Ein großer Aufenthaltsraum mit Küche und Einsatz-Zentrale im Parterre sowie vier mit Bad und TV ausgestattete Ruheräume für die Crew befinden sich nebst einem Medikamentenlager im ersten Stock. Auch die Bergrettung Mayrhofen hat hier einen weiteren Stützpunkt zusätzlich zu jenem beim Roten Kreuz in Mayrhofen. „Sie haben eine Garage, WC und Waschräume. Und sie haben außen zehn Parkplätze“, schildert Knaus.

Das Echo der Bürger auf den Hangar sei positiv, sagt er. Und was sagen die Mitbewerber? „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es den Heli-Stützpunkt in Mayrhofen nicht braucht. Der Bedarf ist nicht gegeben“, sagt Rudi Schider. Das Abrechnungssystem mit dem Land Tirol sei aber nahezu perfekt. ÖAMTC-Luftrettungschef Reinhard Kraxner war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.