Von Christoph Blassnig

Lienz – Mitten in der Einkaufsstadt Lienz schließt ein alteingesessener Handel seine Pforten. In über einhundert Jahren haben Generationen beim Büroartikelverkäufer Papier Geiger ihren Bedarf gedeckt. Nun verlieren die letzten acht Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Ermäßigungen sollen den Warenbestand bis zum 5. Januar reduzieren. Was dann noch übrig ist, wird in die Zentrale nach Villach gebracht – inklusive aller Verkaufseinrichtungen und Regale.

Jennifer Berger kommt täglich aus Prägraten zum Dienst. Sie hat die Doppellehre für Büro und Einzelhandel hier absolviert und nun ein Jahr lang weiter gearbeitet. „Ich bin jeden Tag gerne hier gewesen“, erzählt die junge Verkäuferin. Eine Kundin fragt nach dem Preis für einen großformatigen Kalender. „25 Euro minus 50 Prozent“, antwortet Jennifer, und fährt mit dem Erzählen fort: „Zu vielen unserer Stammkunden haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe mich auch sonst über jeden einzelnen Kunden gefreut.“

Bücher, Papier- und Schreibwaren aller Art, Künstlerbedarf, Schultaschen und Souvenirs wurden gehandelt. „Vor allem im Sommer haben Touristen unsere Aufsteller vor dem Geschäft gut frequentiert. Tassen, Magnete und Untersetzer waren auch in italienischer Sprache erhältlich, dazu Schalen, Biergläser, Karten – typische Mitbringsel halt“, schildert Jennifer. Wieder wird sie wegen eines Kalenders gefragt. Kundin Gabriela Reisenzein kauft hier jedes Jahr einen. „Ich bin über viele Jahre regelmäßig hierher gekommen. Immer freundliche Leute. Einfach schade um das Geschäft.“

Kunden aus Deutschland und Serbien stöbern nach Büchern. Während sich Timo Gensicke aus der Nähe von Berlin mit seinen Kindern im ersten Winterurlaub befindet, sucht die fünfjährige Daria mit ihrer Mama Svetlana ein Kinderbuch für die ältere Schwester. „Auf Deutsch, weil sie eine deutsche Schule besucht.“

Im ersten Stock berät man gerade beim Schultaschenkauf. Marlies Fellegger aus der Steiermark sucht eine solche für ihre Tochter Helena. Marlies’ Schwester Petra Graf ist vor Jahren nach Gaimberg gezogen. „Wir kommen zu Besuch, wann immer es geht“, erklärt Marlies. „Heute nutzen wir die günstigen Abverkaufspreise, Schultaschen sind teuer.“ Leider kenne man das Geschäftesterben auch aus der Heimatgemeinde. Diskonter und Internethandel würden wohl zu großen Druck machen, glaubt die Gruppe. Die gewählte Schultasche habe alles dabei, Federpennal und Geldtasche seien inklusive, schwärmt die zehnjährige Helena. Die Tasche wird gekauft. Auch Maria, Helenas Cousine, bekommt eine für den Schulstart im Herbst.

Peter Mayr aus Lienz hat eine bestimmte Ware bestellt. „Als Sportfunktionär habe ich einen großen Bedarf an Büroartikeln und kaufe schon mindestens drei Jahrzehnte hier ein“, erklärt er mit einer gewissen Wehmut und bezahlt seine bestellten Thermorollen für die Zeitnehmung.

Hinter ihm steht Natalie Istenich, Kunstlehrerin an zwei Schulen. Sie habe hier schon oft für den Unterricht gekauft. „Heute decke ich mich noch einmal für meinen Privatgebrauch ein“, sagt sie, und wählt Acrylfarben in Tuben.

Elisabeth Bergmann und Manfred Kofler sind sich sicher, dass die beiden geplanten Einkaufszentren schuld sind am Geschäftesterben. „Ich halte diese offen gesagt für überflüssig und für ein sinnloses Unterfangen. Unsere eigenen Geschäfte sperren der Reihe nach zu und die stehen leer.“ Dass die Eigentümer des Hauses sich um einen regionalen Nachfolger bemühen sollen, sei sehr zu unterstützen. „Nur nicht wieder irgendeine Kette!“

Ein ehemaliger Geschäftsführer, der namentlich nicht genannt werden will, kommt mit seinem Hund die Wendelstiege hoch. Einen ganzen Pack neutralweiße Einkaufstaschen kauft er ein. Eine von ihnen dient ihm zum Transport der anderen. „Ich bin gekommen, um noch einmal etwas zu kaufen“, meint er sichtlich berührt. „Was soll man da sagen? Das ist wohl der Lauf der Zeit. Ich gehe. Vielen Dank!“

„Dieser Herr hat mich vor 13 Jahren hier eingestellt“, verrät dann die Verkäuferin Manuela Oppelz. „Drei Jahre hätte ich noch zur Pension.“ Bei aller Tragik habe es in den letzten Wochen auch viele schöne Momente gegeben. So habe eine Kundschaft seit Mitte November täglich eine Tafel Schokolade vorbeigebracht. „Am meisten werden die Leute die Fachberatung vermissen“, glaubt Manuela.

Im Erdgeschoß kassiert gerade eine weitere Verkäuferin. „Für die Jungen ist es schon schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Was ist mit über fünfzig Jahren?“ Ihre Stimme klingt traurig.

Alisa Aichholzer hat das erste Lehrjahr erst begonnen. „Ich möchte so gern bleiben, wie die anderen auch. Ich hoffe nur, dass ich etwas anderes finde.“