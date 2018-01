Innsbruck – Die steigende Reiselust der Tiroler beschert auch dem heimischen Reiseveranstalter Idealtours steigende Umsätze. Mit mehr als 45.000 Tirolern, die im Jahr 2017 eine Reise mit Idealtours unternahmen, flog das Unternehmen einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro ein. Ein neuer Rekordwert, wie Idealtours mitteilte.

Dabei trotze das Unternehmen dem Trend zu Online-Buchungen und hat die Filialstruktur weiter ausgebaut. Der Retail-Bereich legte damit laut Unternehmensangaben um 55 Prozent zu. Zuwächse konnten bei Charterflügen ab Innsbruck (plus sieben Prozent), Gruppenreisen (plus 14 Prozent), Vital- (plus vier Prozent) und ebenso bei Badereisen verbucht werden.

Gefragt waren demnach vor allem Reiseziele im Mittelmeer wie Italien, Griechenland, Spanien und Kroatien. Auf Grund der weltpolitischen Lage habe es so gut wie keine Nachfrage für Urlaube in der Türkei, Ägypten oder Tunesien gegeben.

Für die aktuelle Saison seien die neuen Angebote für das heurige Jahr in vier Katalogen bereits verfügbar. Neu seien ab heuer unter anderem Flüge während der Woche (Midweek-Flüge jeweils dienstags und mittwochs) mit der Partner-Airline Avanti in die Urlaubsziele Chalkidiki, Lefkas, Epiros, Kefalonia und Kalabrien. Eine neue Destination 2018 ab Innsbruck ist Kalamata am Peloponnes.

Neu ist seit Kurzem auch der öffentliche Auftritt des Unternehmens. So hat Idealtours nun ein neues Firmen-Logo. Der neue Slogan „Tirols erste Urlaubsadresse“ sei nicht nur ein Versprechen, sondern auch ein Ansporn, das Beste für seine Kunden und Kundinnen zu geben, sagen die Idealtours-Chefs Susanne und Christof Neuhauser. (TT)