Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Adventzeit war nicht nur für den Handel eine stressige Zeit, auch in der Arbeiterkammer Kitzbühel herrscht zum Jahresende hin Hochsaison. In dieser Zeit verbuchte die AK Kitzbühel einen Anstieg von 50 Prozent bei den Anfragen. Dabei sind die Probleme sehr unterschiedlich. Zum einen sind es im November noch die Nachwehen der abgelaufenen Sommersaison im Tourismus und dann im Dezember schon wieder die bevorstehende Saison.

Zum anderen beschäftigt auch der Handel die Berater in der Kammer. „Das ist aber auch recht logisch, etwa ein Fünftel unserer Mitglieder arbeitet in der Gastronomie und weitere 15 Prozent sind es im Handel“, schildert Bezirksstellenleiter Christian Pletzer. Somit sind es Fragen zur Beendigung des Dienstverhältnisses wie auch die Abrechnung der Überstunden und so weiter, welche besonders häufig auftreten. Für die Wintersaison sind es dann die Vertragsprüfungen für die Saisonmitarbeiter für den Winter. „Hier kann man schon im Vorfeld Probleme vermeiden“, schildert Pletzer. Ein aktuelles Problem im Tourismus seien die so genannten „All-in-Verträge“, die auch Überstunden usw. beinhalten. „Die Dienstverträge werden immer komplexer und man muss auch sagen, dass sie rechtlich erlaubt sind. Deshalb probieren es Betriebe immer wieder“, sagt Pletzer. Generell sei die Situation im Gastgewerbe auch deutlich besser geworden. „Es gibt viele gute Betriebe, aber leider halt auch ein paar Ausreißer. Auch passiert nicht alles absichtlich“, beschwichtigt Pletzer.

Im Handel gab es heuer mit dem 24. und 31. September eine besondere Situation, weil diese auf einen Sonntag gefallen sind. „In tourismusintensiven Orten und Saison­orten ist eine Sonntagsöffnung zulässig. Trotzdem gab es hier viele Anfragen“, erklärt Pletzer. Aber auch der Konsumentenschutz erlebt vor Weihnachten seinen Höhepunkt. „Ein typisches Thema ist hier das Umtauschrecht“, schildert der AK-Chef. Dazu kämen noch die verschiedensten Lockangebote, die vor Weihnachten klar zunehmen würden. Hier gilt es auch beim Online-Kauf genau hinzusehen, denn auch hier würde der Nepp zunehmen. Die Folgeerscheinung sind dann auch oft die Handyrechnungen. „Die sind aber ein Dauerbrenner“, betont Pletzer. Für den Konsumenten werde es immer schwieriger.