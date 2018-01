Von Max Strozzi

Innsbruck – Geht es nach dem Immobilienmaklerverbund Remax, werden auch heuer die Preise vieler Immobilien kräftig anziehen. „Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen in Top-Lage und Baugrundstücke sind die heißen Eisen“, schreiben die Makler in ihrem aktuellen Vorausblick auf das Jahr 2018.

Der höchste Preisschub sei demnach bei Baugrundstücken zu erwarten. Remax rechnet mit einem Plus von 8,1 Prozent, „getrieben von einem einmalig hohen Zuwachs bei der Nachfrage (+7,5 %) und einem deutlichen Rückgang beim Angebot“. Auch die Nachfrage nach Tiroler Einfamilienhäusern sei hoch. „Es sind in Relation zu wenig am Markt. Das schlägt sich in ohnedies stolzen Preisen nieder, die 2018 weiter spürbar um 5 Prozent steigen werden“, so der Maklerverbund. Eigentumswohnungen in zentralen Lagen sollen sich um 5,9 Prozent verteuern, freie Mieten um 2,3 %. Am Stadtrand geht man bei Preisen für Eigentumswohnungen von einem Schub um 3,9 % aus, bei Mieten von 2,1 %. „Spannenderweise steigen auch am Land die Eigentumswohnungspreise um 3,6 Prozent, in Relation zu den städtischen Top-Lagen ein sehr hoher Wert“, finden die Experten.

Für 2018 erwarten die Remax-Makler, dass in Innsbruck und im Umland aufgrund der Bevölkerungsentwicklung der Immobilienmarkt weiter zulegen wird. In Innsbruck sei die Nachfrage nach Eigentumswohnungen weiterhin sehr groß, viele würden daher vermehrt leistbaren Wohnraum in den Randgemeinden der Landeshauptstadt suchen. Im Spitzenbereich fänden sich hier allerdings auch schon vereinzelt Preise von über 8000 Euro pro Quadratmeter. Remax geht davon aus, dass in Innsbruck einige hundert Wohnungen für Airbnb-Vermietungen verwendet werden und somit dem Wohnungsmarkt fehlen.

In den Bezirken InnsbruckLand und Schwaz sei die Nachfrage nach Wohnimmobilien ebenfalls weiterhin sehr stark, „da sich viele die Preise in der Landeshauptstadt nicht mehr leisten können und wollen“.

Die Region in und um Kitzbühel und St. Johann werde einerseits von Käufern der Region beeinflusst, die nach üblichen Immobilien suchen würden. Andererseits werde der Markt von Käufern von Luxusimmobilien dominiert. „Die Käufer von Luxusimmobilien kommen vorherrschend aus Deutschland und den Niederlanden“, führt Remax aus.

Im Oberland rund um Land­eck sei die Nachfrage derzeit zwar größer als das Angebot, 2017 seien die Preise aber trotzdem konstant geblieben. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in den Ballungsgebieten und Bezirksstädten sei groß, in Ballungszentren die Nachfrage nach Einfamilienhäusern größer als das Angebot – und dies bei stagnierenden Preisen. An den Ortsrändern und Landgemeinden würden die Preise bei älteren Einfamilienhäusern leicht sinken.

Bundesweit sollen die Immobilienpreise auch 2018 deutlich über der Inflationsrate steigen, insbesondere im günstigsten Segment. Besonders gefragt seien auch hier Baugrundstücke und gute Lagen. Zu den Verlierern gehören Geschäftslokale, Büroflächen und Betriebsgebäude. Österreichweit gehe man von einem Preisplus von durchschnittlich 4,5 Prozent aus.