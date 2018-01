Innsbruck – Tirols Wirtschaft präsentiert sich in „äußerst starker Verfassung“, sagte der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer (WK) Jürgen Bodenseer anlässlich der Präsentation des Tiroler Konjunkturbarometers. Tirol sei gut aufgestellt, sowohl in der Industrie, bei Ein-Personen-Unternehmen (EPU), im Handel als auch im Gewerbe. Ebendieses breite Spektrum schaffe „Zukunftssicherheit“. Bodenseer vergleicht die Wirtschaft mit dem Tierreich und wünscht sich weiterhin „Artenvielfalt“.

Außergewöhnlich sei die positive Stimmung, die Bodenseer so noch nie erlebt habe. Aktuell schätzen – laut Umfrage der WK – 72 Prozent der Leitbetriebe die wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens als gut ein. Nur zwei Prozent sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Immerhin 63 Prozent erwarten auch für das erste Quartal 2018 eine gute Entwicklung ihres Unternehmens, 35 Prozent rechnen mit einer normalen Geschäftslage und nur zwei Prozent sind pessimistisch.

Auch der Tourismus ist laut Zahlen der Kammer gut aufgestellt. Nicht nur für Innsbruck, sondern auch für die Täler mit ihren kleinen Hotels und Betrieben hat Bodenseer trotzdem einen Wunsch: „Der globale Trend zu immer noch größer wird hoffentlich eingebremst.“ Die gute Konjunktur in Tirol wirkt sich auch positiv auf das Investitionsverhalten der Betriebe aus. Die Betriebe wollen investieren und sie wollen auch neue Mitarbeiter einstellen. Stark verbessert hat sich auch die Situation in der Bauwirtschaft. 61 Prozent der befragten Bauunternehmer melden eine gute wirtschaftliche Lage, keines der befragten Unternehmen meldet eine schlechte. Besonders positiv sei, dass die Auftragslage in der Bauwirtschaft trotz Wintersaison positiv sei. 54 Prozent berichten von gut gefüllten Auftragsbüchern.