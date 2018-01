Von Verena Langegger

Innsbruck – Mit der Präsentation der „Rinder-Wurzen“ der Firma Handl Tyrol wird die Tiroler Landwirtschaft unterstützt, sagt Noch-Agrarmarketing-Tirol-Chef Wendelin Juen. Das Sortiment, gekennzeichnet durch den „Qualität-Tirol-Ranzen“, bestehe mittlerweile aus 250 Produkten, zieht er Bilanz. Neben der „Rinder-Wurzen“ seien zudem noch weitere Rindfleischprodukte geplant. Rinderhaltung sei in den kleinbäuerlichen Strukturen des Landes Tradition und müsse unterstützt werden, auch um die Landschaft mit ihren Almen und Weiden zu erhalten.

Seit 14 Jahren steht Wendelin Juen an der Spitze des Vereins Agrarmarketing Tirol (AMT). Im November gab er seinen Abschied bekannt, derzeit wird ein Nachfolger gesucht. In Hearings soll im Februar der künftige Leiter des Vereins ermittelt werden. Der Verein war gegründet worden, um regionale Produkte zu vermarkten und Bauern, Handel und Gastronomie zu vernetzen. Vom Land gibt es dafür rund zwei Mio. Euro pro Jahr.

„Ein Selbstläufer war das Agrarmarketing nie“, sagt Juen. Dazu sei das internationale Angebot am Lebensmittelmarkt zu groß. Auch der Preiskampf sei enorm, „kommt ein neues Produkt auf den Markt, muss ein anderes verdrängt werden“. Wichtig, um am Lebensmittelmarkt bestehen zu können, sei die Qualität. Vor allem bei der Rinderhaltung habe es in den vergangenen Jahren enorme Überzeugungsarbeit bei den Bauern gebraucht. Denn ein Zuchtrind eignet sich nicht dazu, Qualititätsfleisch zu produzieren. Es mussten erst andere Rassen gezüchtet werden, diese „Fleischrassen“ werden dann nach bestimmten Kriterien gefüttert und liefern schließlich Qualitätsfleisch. Ein Prozess, der sehr lange dauert, sagt Juen.

Doch nicht nur die Bauern mit ihren Produkten (Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch), auch Logistik, Gastronomie und Tourismus mussten mitmachen, um die Marke AMT erfolgreich zu machen. Um das zu gewährleisen, investierte Juen viel Zeit in Überzeugungsarbeit. Gastrogroßhändler hätten vor Jahren gar nicht gewusst, dass es Tiroler Käse gibt, mittlerweile sind von 21 Tiroler Kleinsennereien über 100 Käse im Sortiment zu finden.

Die meisten Käsesorten gibt es das ganze Jahr, Obst, Gemüse oder bestimmte Fleischsorten allerdings nicht. „Es kann keine Tiroler Erdbeeren im Winter geben.“ Der Konsument muss sich an Erntezeiten von regionalem Obst und Gemüse oder das Alter des Tieres (Jahrling) halten. Alles könne nicht gelagert bzw. tiefgefroren werden. Denn: „Regionalität und Saisonalität sind immer eng miteinander verknüpft.“