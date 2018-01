Telfs, Pfaffenhofen – Für den Kapazitätsausbau der Firma Thöni in Telfs sei der Standort im Telfer Obermarkt „alternativlos“, da „keinerlei sonstige gewidmete Gewerbeflächen in Telfs vorhanden sind“. Das stellte Geschäftsführer KR Helmut Thöni gestern in einer Aussendung klar. Wie berichtet, regt sich unter Anrainern Kritik an der Dimension der geplanten neuen Fertigungshalle (220 Meter lang, 38 Meter breit, mit einer Höhe von zwölf bis 18 Metern). „Im Zusammenhang mit dem notwendigen Kapazitätsausbau im Geschäftsfeld Aluminium“ habe die Firmenleitung die Wachstumsmöglichkeiten an den verschiedenen Unternehmensstandorten überprüft, erklärt Helmut Thöni: Der Standort Telfs-Südtirolersiedlung lasse keine weitere Bebauung zu, die bestehenden Grundstücksflächen seien zu 100 Prozent genutzt. Nur am Standort Obermarkt seien noch gewidmete Flächen ungenutzt, „es handelt sich dabei um ein seit über 100 Jahren gewidmetes Gewerbegebiet aus der Textil-Ära“. Thöni verweist darauf, dass man nach Vorgesprächen mit Bauamt und Raumplanung bereits „wesentliche Anpassungen“ für eine mögliche Bebauung durchgeführt habe.

Zugleich kündigt der Geschäftsführer – unabhängig vom Projekt in Telfs – weitere Ausbaupläne an: Eine Prüfung im neu erschlossenen Gewerbegebiet Pfaffenhofen habe ergeben, dass dort „eine dem Unternehmenswachstum angepasste Erweiterungsmöglichkeit“ geschaffen werden könne. „Die bereits erworbenen Flächen ermöglichen im ersten Bauabschnitt die zeitnahe Realisierung einer circa 20.000 Quadratmeter großen Produktionshalle“, berichtet Helmut Thöni. Geplant sei also, künftig eine „Drei-Standort-Strategie“ in Telfs und Umgebung zu verfolgen. (md)