Holzgau – Nach mehrjähriger Abwesenheit ist er heuer wieder da – der Riesenschneemann am Dorfplatz in Holzgau. Die mit elf Metern rekordverdächtige Skulptur aus Eis und Schnee begrüßt die Besucher mit einem breiten Lächeln und ist derzeit das beliebteste Fotomotiv im Ort. „Viele nehmen sogar eine weite Anreise in Kauf, um den Schneemann zu bestaunen. Er ist somit auch ein hervorragender Werbeträger für Holzgau und das ganze Lechtal“, weiß Elmar Blaas, Vorsitzender der TVB-Ortsgruppe Holzgau.

Dies sei auch der entscheidende Grund gewesen, das Projekt wieder zu realisieren. Und Blaas wusste bei dem Vorhaben den Ortsausschuss einstimmig hinter sich. Viele Mitglieder arbeiteten persönlich fleißig mit. Der Schneemann sollte schön aussehen und gut proportioniert sein. Blaas: „Das ist in dieser Größenordnung natürlich auch technisch eine riesige Herausforderung.“ Daher wurde Vater Johann Blaas als Schneemann-Baumeister engagiert. Er hat bereits Erfahrung mit der Errichtung solcher Schnee-Giganten und koordinierte die Bauarbeiten.

Die Gemeinde lieferte Strom und Wasser, eine Schneekanone machte daraus den Baustoff. Bagger, Radlader und Kranwagen schufen die Basis, ehe das Werk händisch vollendet wurde. 150 Arbeitsstunden verschlang der Riese, der noch bis ca. Mitte März bewundert werden kann. Ein riesiger Hut schützt ihn vor Regen und dank seines kompakten Kerns ist er auch milden Temperaturen lange gewachsen. (TT, fasi)