Karres – Eine millionenschwere Investition „in das Rettungswesen“ habe das Flugunternehmen Knaus zum Jahreswechsel getätigt, wie die Firma mitteilen lässt. Sechs neue Hubschrauber vom Typ Airbus H135T3 und H135 Helionix T3 hat das Unternehmen geordert. Drei der Maschinen werden in Tirol – genauer in Hochgurgl, Karres und Matrei in Osttirol – als Notarzt-Hubschrauber eingesetzt. Die anderen drei Helis werden im Bundesland Salzburg stationiert. Eine höhere Nutzlast und geringerer Treibstoffverbrauch zeichnen die Neuanschaffungen aus. „Mit der Investition werden wir für viele Jahre technisch an vorderster Front sein“, freut sich Firmenchef Roy Knaus. (TT)