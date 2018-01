Von Harald Angerer

Kitzbühel – Dass Audi der neue Partner von Kitzbühel werden soll, ist schon länger kein Geheimnis mehr, doch nun folgt auch der Sanktus unter den Vertrag. Am Dienstagabend war die Zusammenarbeit auch Thema im Kitzbüheler Gemeinderat, da die Stadt ein Nutznießer der Verbindung zwischen Kitz Tourismus und dem Autohersteller ist. Die Stadt hat ihrerseits einen Vertrag mit dem TVB abgeschlossen, der Audi die Nutzung von öffentlichen Flächen zu Werbezwecken zusichert. Dafür bekommt die Stadt jährlich 180.000 Euro.

Dieser Vertrag wurde am Dienstagabend nun mit 13 Ja- und sechs Neinstimmen vom Gemeinderat abgesegnet. Der Abstimmung ging eine umfangreiche Diskussion voraus, in der sich die Listen Unabhängige Kitzbüheler (UK) und die FPÖ gegen den Vertrag aussprachen. Ein Dorn im Auge ist den beiden Listen, dass der TVB seinen Vertrag mit Audi dem Gemeinderat nicht vorlegt. Sie sprechen von Geheimniskrämerei. „Das schürt Misstrauen. Wenn es so ein guter Vertrag ist, wie uns gesagt wird, kann man ihn doch zeigen“, sagt FP-Gemeinderat Bernhard Schwendter. Grundsätzlich gegen einen solchen Werbeauftritt ist GR Manfred Filzer (UK), er befürchtet einen ganzjährigen Messeauftritt des Automobilkonzerns.

Dem widerspricht Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP). Im neuen Vertrag sei klar geregelt, wann, wie oft und wie Werbeaktivitäten in Kitzbühel abgehalten und wie viele Autos präsentiert werden dürfen. Filzer brachte ein, dass es ein Angebot eines Kitzbüheler Unternehmers gäbe, falls man den Audi-Deal nicht eingeht. Hier informierte Winkler, dass dieser Unternehmer 50.000 Euro jährlich geboten hätte, wenn die Stadt den Vertrag nicht eingeht. „Natürlich gibt es in einer Demokratie unterschiedliche Meinungen und nicht jeder kann der Kooperation etwas abgewinnen“, sagte Winkler dazu.

Der Vertrag wurde bereits im Oktober 2017 dem Gemeinderat vorgelegt. Damals wurde er nochmals in den Stadtrat zurückverwiesen und die Wahl im TVB abgewartet. Inzwischen wurde er in einigen Punkten verändert. „Mich hatte damals vor allem der Container vor dem Kirchberger Tor gestört, der ist nun aber aus dem Vertrag genommen worden“, erklärt Margit Luxner (SPÖ) und auch ihr Listenkollege und Vizebürgermeister Walter Zimmermann war im Oktober noch sehr skeptisch. Er betonte nun aber, dass die insgesamt 900.000 Euro aus dem Vertrag viel Geld seien. „Ich verstehe das Misstrauen gegenüber dem TVB nicht, das ist ja kein privates Unternehmen. Das Geld kommt ja Kitzbühel zugute“, erklärt Stadträtin Ellen Sieberer (ÖVP).

Anwesend waren bei der Sitzung auch TVB-Präsidentin Signe Reisch, Bergbahn-Vorstand Josef Burger und KSC-Präsident Michael Huber. Sie alle betonen, dass die Kooperation für die ARGE (Bergbahn, Stadt, TVB und KSC) sehr vorteilhaft wäre und man nicht nur die 180.000 Euro sehen dürfe, sondern dass ein enormer Mehrwert damit verbunden sei. Auf Nachfrage der TT, warum man die Summe nicht kommuniziere, verweist Signe Reisch darauf, dass der Vertrag noch nicht unterschrieben sei. „Ich kann nicht über ungelegte Eier reden“, sagt Reisch. Zudem gebe es eine Verschwiegenheitsklausel. Die TVB-Mitglieder würden die Summe aber ohnehin erfahren, wenn der Vertrag unterschrieben sei.