Von Matthias Reichle

Roppen – „Wir sind auf dem Weg zur energieautarken Gemeinde“, betont Bürgermeister Ingo Mayr. Roppen betreibt bereits jetzt zwei große Photovoltaikanlagen und produziert eine jährliche Strommenge, mit der man 120 Haushalte versorgen kann. 2018 bzw. 2019 soll nun ein neues Trinkwasserkraftwerk die gemeindeeigene Energieproduktion verstärken. „Wenn es in Betrieb geht, können wir rechnerisch zwei Drittel unserer Haushalte mit in Roppen gewonnenem Strom versorgen“, erklärt der Dorfchef. Die Anlage soll im laufenden Betrieb 1300 Mega­wattstunden erzeugen.

Es ist ein Projekt, das seit 2009 vorbereitet wird. Im November gab auch die Behörde grünes Licht für das Vorhaben. Dem gingen umfangreiche limnologische Untersucheungen voran. Der ursprüngliche Plan, bei dem 30 Sekundenliter Wasser abgearbeitet werden sollten, wurde zwischenzeitlich fallen gelassen.

Nun ist man guter Dinge, bald mit der Umsetzung zu beginnen. „Wir werden heuer im Sommer mit dem Bau starten“, so Mayr. Den ersten Strom kann man voraussichtlich Ende 2019 zapfen. Die Gemeinde investiert dafür rund 2,2 Mio. Euro.

Das Trinkwasser ist Teil eines mehrjährigen Projekts, bei dem die Gemeinde Roppen ihre Trinkwasserversorgung auf eine breitere Basis stellte. Es wurden dabei fünf Quellen im Oberlauf des Leonhardbaches gefasst. Die von der Behörde festgesetzte Trinkwasser-Konsensmenge von 18 Sekundenlitern soll den Bedarf der Gemeinde bis 2060 decken – alle Entwicklungen im Gewerbegebiet inklusive. Neu gebaut wird nunmehr auch die Druckleitung ins Tal und das Krafthaus, das oberhalb des bestehenden Hochbehälters situiert wird.

Das Wasser, das an dieser Stelle eine Fallhöhe von 900 Metern hinter sich hat, wird dort eine Turbine antreiben. Geplant ist, dass Teile des Stroms direkt verbraucht werden. „Eine Einspeis-Stell­e befindet sich im Bereich des Gemeindehauses und der Feuerwehr. Wir möchten möglichst viel Strom in gemeindeeigenen Einrichtungen verbrauchen“, so Mayr. Dazu gehören auch Teile der Straßenbeleuchtung, der Kindergarten und der Kultursaal.