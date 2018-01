Von Miriam Hotter

Kitzbühel – In der Stadtgemeinde liegen derzeit an verschiedenen Orten, vorzugsweise Hotels, kleine Kärtchen auf, die ein vorübergehendes Angebot des Fahrdienstvermittlers Uber in Zusammenarbeit mit einem Kreditkarteninstitut anpreisen. Demnach erhalten Kunden mit einem Aktionscode einen Gutschein im Wert von zehn Euro für eine Fahrt mit der Uber-App. Gültig ist dieses Angebot am Hahnenkamm-Wochenende vom 19. bis 21. Jänner.

Die Aktion sorgt bei den heimischen Taxiunternehmern für Ärger. „Wir Unternehmer sind das ganze Jahr über vor Ort, auch wenn nicht viel los ist. Und jetzt am Hahnenkamm-Wochenende, welches einen wichtigen Teil unseres Jahresumsatzes darstellt, nimmt uns Uber potenzielle Kunden weg“, ärgert sich Taxiunternehmer Markus Taxer und betont, dass er damit auch für viele seiner Kollegen spricht. Laut der Wirtschaftskammer Tirol sind am besagten Wochenende bei einem Einsatz von 24 Stunden Umsätze von bis zu 1200 Euro möglich.

Ebenso kritisiert Nationalrat Peter Wurm (FPÖ) das Angebot des Fahrdienstvermittlers. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle ehrlich arbeitenden Taxiunternehmen in Tirol, die ihre Mitarbeiter anmelden, Abgaben leisten und Steuern zahlen. All das macht Uber nicht.“ In dieselbe Kerbe schlägt GR Alexander Gampe­r, Obmann des Ausschusses für Innenstadt, ruhender Verkehr und Taxis. „Den heimischen Taxiunternehmen wird mit dem Angebot von Uber das Leben noch schwerer gemacht.“

Das Uber-Angebot ist auch bei der Wirtschaftskammer nicht gerne gesehen. In einem Newsletter wird festgehalten, dass die WKT bereits die Behörden vor Ort über die geplante Aktion informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit bzw. vermehrte Kontrollen gebeten habe. Zudem wurden auch die Hoteliers aus der Region aufgefordert, die Uber-Gutscheine vorerst nicht an ihre Gäste auszugeben. Es gilt nämlich zu überprüfen, ob Uber und seine Geschäftspartner alle geltenden Gesetze einhalten. Außerdem bittet die WKT alle Taxi-, Mietwagen- und Gästewagenunternehmer, am Hahnenkamm-Wochenende verdächtige Fahrzeuge bzw. Fahrzeuge mit der Aufschrift Uber zu dokumentieren und die Aufzeichnungen an die WKT zur weiteren Überprüfung weiterzugeben. Weiters heißt es: „Die Taxiinnung der Wirtschaftskammer Tirol kämpft seit geraumer Zeit dafür, dass alle Mitbewerber am Markt die geltenden Gesetze einhalten. (…) Dies ist bei Uber nicht der Fall.“

Branchen-Obmann Fritz Jäger wird gegenüber der Tiroler Tageszeitung konkreter. „Grundsätzlich gibt es in Österreich zwei Gewerbe für Personenbeförderung, nämlich das Taxi- und das Mietwagengewerbe. Uber betreibt keines davon, sondern tritt lediglich als Vermittler auf und vermittelt in Österreich bisher ausschließlich Fahrzeuge des Mietwagengewerbes.“ Dieses zeichne sich durch zentrale Unterschiede zum Taxigewerbe aus. Jede Fahrt müsse bestellt sein, Laufkundschaft aufzunehmen sei strikt untersagt. Zudem habe das Fahrzeug nach jeder durchgeführten Fahrt wieder zur Betriebsstätte zurückzukehren. Erst dann darf der nächste Auftrag ausgeführt werden. „Sollte sich Uber bestehender Mietwagenunternehmen bedienen, sollten diese also bestmöglich in Kitzbühel ansässig sein, sonst wird es mit der Rückkehr zur Betriebsstätte schwierig, wie zum Beispiel Wien, wo Uber schon seit geraumer Zeit am Markt ist.“

Auf Nachfrage hält Uber in einer schriftlichen Stellungnahme fest, dass, wie bereits erwähnt, Uber mit Mietwagenunternehmen zusammenarbeite. Uber agiere dabei als Plattform, die Angebot und Nachfrage verbindet, und führe keine eigenen Fahrten durch. Bei der Planung des Angebotes für Kitzbühel seien alle rechtlichen Voraussetzungen geprüft worden. „Die Mietwagenunternehmen kennen alle gesetzlichen Vorgaben“, erklärt Pressesprecherin Luisa Elster. Das heiße, dass die Vorgabe einer lokalen Betriebsstätte eingehalten werde. Zudem sehe sich Uber nicht als Konkurrent zu Taxis, sondern als Ergänzung zu bestehenden Mobilitäts-Optionen. Wie viele Mietwagenunternehmen für Uber im Einsatz sein werden, könne sie nicht genau sagen. Laut WKT sind allein in Kitzbühel derzeit 86 Taxifahrzeuge gemeldet, im ganzen Verwaltungsbezirk Kitzbühel 215.