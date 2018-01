Graz – Dass sich betriebliches Gesundheitsmanagement (BGF) rechnet, zeigt das Ergebnis einer groß angelegten Studie in Holland, bei der 52 Prozent aller Arbeitnehmer evaluiert wurden. Pro Euro, der in BGF eingesetzt wird, ergeben sich 3 Euro an messbarem Nutzen, einerseits aus verringerten Krankheitskosten, andererseits aber auch aus besserer wirtschaftlicher Entwicklung aufgrund der besseren Gesundheit der Mitarbeiter.

Dabei müsste BGF nicht teuer sein, meint der ehemalige ÖSV-Nationalkaderläufer und Skitrainer Harald Pachner, der unter anderem Hochleistungssportler wie den Tiroler Mercedes-DTM-Fahrer Lucas Auer im Bereich Achtsamkeits- und Mentaltraining betreut. Pachner ist CEO des GESU-Instituts, ein Bildungsinstitut für Ausbildung in den Bereichen Körper und Geist mit Standorten in Österreich, Deutschland und Spanien.

Es sei ein häufiges Vorurteil, das Pachner von Unternehmen hört – vor allem von kleineren und mittleren Unternehmen –, dass man es sich einfach nicht leisten könne, jedem Mitarbeiter die individuell richtige Gesundheitsmaßnahme zu finanzieren. Dem hält der Experte mit einem Beispiel entgegen: „Es können genauso Kommunikationsprobleme oder Arbeitsüberlastung sein, die die Gesundheit des Mitarbeiters belasten. Da fördert dann ein offenes – und kostenloses – Gespräch mit dem Vorgesetzten die Gesundheit weitaus mehr als ein teurer Sportkurs.“

Wichtig sei laut Pachner, dass Unternehmen den Bedarf gemeinsam mit den Mitarbeitern und Gesundheitsexperten erarbeiten. Und man dürfe dabei keineswegs nur Sport und Ernährung beachten.

Es gehe darum, für die Mitarbeiter das individuell richtige Angebot zu schaffen und dafür zu begeistern, dann gibt es auch kein Motivationsproblem. „Eine Zwangsverpflichtung bringt gar nichts“, sagt Pachner.

Sein GESU-Team bietet daher beispielsweise ein breites Spektrum an und jeder Mitarbeiter bzw. jedes Unternehmen kann individuell entscheiden, welches Training ihm am besten entspricht.

Mögliche Angebote sind etwa funktionelles Zirkeltraining (direkt im Unternehmen, im Freien, etc.), Kettlebell-Training, Faszientraining, Yoga und Pilates, Achtsamkeits- und Mentaltraining, Workshops und Vorträge (z. B. zu Kommunikation, Selbstmanagement, Resilienz, Antistress, Mediation, Ernährung) etc.

„Wirklich gesund und fit ist man nur dann, wenn man sich am Arbeitsplatz wohl fühlt und wertgeschätzt wird“, das steht für Pachner außer Frage. Wer sich im Augenblick wohl fühlt, also achtsam ist, fokussiert seine gesamte Energie auf den Augenblick und ist leistungsfähiger. Von Achtsamkeit würden also sowohl die Mitarbeiter als auch das Unternehmen profitieren.

Die Ära der platten Werbebotschaften sei längst zu Ende, denn der Mensch sei kritisch geworden und hinterfrage sehr genau, was ein Angebot bringt. Das gelte beim alltäglichen Einkauf ebenso wie bei Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGF).

Allzu oft werden diese nicht genutzt, weil sie am Bedarf vorbeigehen bzw. nicht authentisch vorgelebt werden. Deshalb ist auch bei BGF-Angeboten das Allerwichtigste, die Mitarbeiter zu inspirieren, einen gesunden Arbeits- und Lebensstil von Seiten der Führungsebene authentisch vorzuleben und die Angebote individuell an den einzelnen Mitarbeiter anzupassen.

Ein wesentlicher Punkt im BGF ist für Pachner und sein GESU-Team die Stressmessung, bei der das Stresslevel über die Herzfrequenzvariabilität (HRV) mit einem Vitalmonitor gemessen wird (mit 99 %-iger Stand-EKG-Genauigkeit). Neben persönlichen Gesprächen sei diese Messung für Pachner eine wichtige Basis, um BGF-Maßnahmen zu entwickeln, von denen Mitarbeiter und Unternehmen profitieren.

Stress kann unter anderem zu körperlichen Schmerzen führen, wie etwa Rückenschmerzen. Diese verursachen in Österreich hohe Krankenstandkosten, denn etwa jeder fünfte Krankenstand geht auf Rückenprobleme zurück. Laut der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie zählen Rückenschmerzen zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden.

Versprechungen für die Zukunft motivieren immer weniger Menschen, was zählt, ist das Wohlbefinden im Augenblick. Deshalb ist es auch unerlässlich, dass umgehend BGF-Maßnahmen gesetzt werden, zu denen der Mitarbeiter möglichst einfach Zugang hat. Für Harald Pachner, Leiter des GESU-Institutes in Graz, zählt der Augenblick: „Dabei möglichst wenig Erwartungen haben, in erster Linie an sich selbst. Voller Fokus aufs Tun, denn darin liegt die volle Power.“ (maba, TT)