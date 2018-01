Von Helmut Mittermayr und Hans Nikolussi

Reutte – Auch die Pfrontener Bürgermeisterin Michael­a Waldmann zeigte sich angetan vom Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Reutt­e: „Das ist hier bei euch schon ein besonderes Format, wo man sogar auf den Landeshauptmann trifft und mit ihm ungezwungen plaudern kann. Eine wirklich tolle Veranstaltung, um Kontakte zu pflegen.“ Die Bürgermeisterin aus dem Allgäu hatte damit sicher ein Alleinstellungsmerkmal des Neujahrs­empfangs angesprochen: Eine gemütliche Veranstaltung, zu der sich von LH Günther Platter über WK-Präsident Jürgen Bodenseer bis LR Patrizia Zoller-Frisch­auf oder dem Industriellen Reinhard Schretter alljährlich das Tiroler Who’s Who aus Politik und Wirtschaft versammelt, um mit „hiesigen“ Wirtschafts­treibenden und Opinion Leader­s ein Schwätzchen zu halten – und trotzdem bleibt alles im saloppen Rahmen.

Natürlich wird auch Ernstes angesprochen, Forderungen formuliert. „Wo, wenn nicht im Bezirk Reutte, fehlt eine derartige Schule?“, fragt­e Bodenseer bei einem Pressevorgespräch und nahm Bezug auf die ins Auge gefasste Etablierung einer HTL für Digitale Technologie. In einer der am höchsten industrialisierten Regionen Österreichs sei es ein Gebot der Stunde, eine solche Einrichtung zu schaffen. Nun sei die Politik am Zug. In die gleiche Kerbe schlug WK-Bezirksobmann Christian Strigl, der von abgeschlossenen Vorarbeite­n und einer positiven Studie von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung berichtete und sich der Unterstützung von AMS, aller regionalen Sozialpartner, 36 von 37 Bürgermeistern und von Großbetrieben gewiss ist. LH Günther Platter erklärte, dass es keine Ehrenrunden mehr brauche und die Entschei- dung bis Juni getroffen wird.

Den optimistischen Gesamtausblick trübte dann doch ein Wermutstropfen: Der Facharbeitermangel sei ein Problem, auch im Tourismus fehle allerorten Personal. Um die allein in der Hotellerie und Gastronomie aktuell 200 freien Stellen im Bezirk besetzen zu können, sei eine Personalvermittlungsagentur auf der Suche in osteuropäischen Ländern, um den Bedarf decke­n zu können.