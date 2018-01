Fieberbrunn – Im Jänner vergangenen Jahres übernahm Armin Kuen die Geschäftsführung des Tourismusverbandes Kitzbüheler Alpen Pillerseetal. Er blickt nun auf ein arbeitsreiches erstes Jahr zurück. Vor allem die strategischen Schritte aus dem Marken- bzw. Marketing-Entwicklungsprozess, die in den vergangenen fünf Jahren gesetzt wurden, standen zunächst im Vordergrund seiner Tätigkeit.

Die Entwicklung und das Potenzial der Region Pillerseetal bewertet der TVB-Geschäftsführer nach einem Jahr als sehr hoch. Verbesserungspotenzial sieht Kuen insbesondere in den Nebensaisonzeiten. „Viele Unterkunftsbetriebe haben in den vergangenen zwei, drei Jahren massiv in Qualität investiert. Zudem entstehen in naher Zukunft weitere neue Betten. Daher ist es doppelt wichtig, dass wir die Nebensaison ankurbeln und für mehr Auslastung sorgen“, befindet Kuen. (TT)