Von Peter Nindler

Kitzbühel, Aurach – Rund um das Engagement der russischen Milliardärin Elena Baturina in Kitzbühel ist es ruhig geworden. Vor elf Jahren hat sie über eine Stiftung den Golfplatz Eichenheim in Kitzbühel/Aurach sowie das damals im Rohbau befindliche Grand Tirolia erworben. Hinter den beiden Betrieben steht heute die Inteco Beteiligungs GmbH, die wiederum von Baturinas Beneco Privatstiftung kontrolliert wird. An die 100 Millionen Euro hat die Ehefrau des ehemaligen Moskauer Bürgermeisters Jury Luschkow seit 2006 in Kitzbühel investiert, doch der finanzielle Erfolg mag sich nicht so recht einstellen.

Zum einen werden seit Jahren Millionenverluste geschrieben, andererseits wird in regelmäßigen Abständen das Management ausgetauscht. Seit August fungiert jetzt mit Burkhard Erich Wolter ein neuer Geschäftsführer sowohl für den Golfplatz als auch für das Grand Tirolia. Die Zahlen für die 2016 vorgelegten Bilanzen sind jedoch nicht berauschend. Die Verluste ziehen sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre.

So weist der Golfplatz Eichenheim Kitzbühel-Aurach für 2016 einen Bilanzverlust von 2,3 Millionen Euro aus, im Jahr zuvor betrug er 2,4 Millionen Euro. Das negative Eigenkapital schlägt mit 17,4 Millionen Euro zu Buche, die Verbindlichkeiten haben sich auf 76,6 Millionen erhöht. Dazu kommen noch 10,3 Mio. Euro Schulden vom Hotel.

Denn das Grand Tirolia hat mittlerweile ebenfalls ein negatives Eigenkapital von 9,4 Millionen Euro angehäuft. Ursprünglich wollte das Hotel 2015 erstmals schwarze Zahlen schreiben, doch es blieb bei einem Bilanzverlust von 961.000 Euro. 2016 konnte dieser immerhin auf 671.000 Euro gesenkt werden. Für das Vorjahr wurde ein ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht gestellt, Baturina haftet für die Verbindlichkeiten.