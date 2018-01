Von Markus Stegmayr

Innsbruck – „Im Moment ist es ein bisschen zäh“, gibt Gerhard Widmann, Chef der Bäckerei Widmann, unumwunden zu. Vor allem die Baustelle in der Innsbrucker Riedgasse sei schlimm und schlecht für das eigene Geschäft in Hötting gewesen. Auch dem veränderten Kaufverhalten gibt er Mitschuld an der derzeitigen „Bäcker-Situation“ in Innsbruck: „Die Leute rennen zu den Discountern.“

Ähnlich sieht das Klaus Moschen, Chef der Bäckerei Moschen: „Heute kauft fast niemand mehr dort, wo er wohnt.“ Der Einkauf werde dort erledigt, wo man gerade nach der Arbeit vorbeifährt, glaubt Moschen. Das spiele den Märkten, auch dank der besseren Parkplatzbedingungen, in die Hände. „Die Bäcker waren zum Teil aber auch selbst schuld“, fügt Moschen dennoch hinzu, wenn er vom historischen „Bäckersterben“ spricht. Man habe sich damals mit Supermärkten eingelassen, daraufhin mehr Arbeiter eingestellt und teure Maschinen angeschafft. Danach sei die Quantität oft über die Qualität gegangen. „Man hätte sich schon damals eine Nische suchen müssen und dort die Qualität bewahren“, räumt Moschen ein.

Ebendiese „Nische“ besetzen die beiden Bäckereien gleichermaßen. „Bauernbrot ist eine unserer Spezialitäten, viele kommen auch wegen unseres Vollkornbrots“, sagt Widmann. Auch die Bäckerei „Moschen“ ist bekannt als Vollkornbäcker. Besonders stolz ist Moschen auf den Natursauerteig. Durch diese Fokussierung haben jedenfalls sowohl „Moschen“ als auch „Widmann“ einen guten Pool an Stammkunden aufbauen können.

Als weitere Überlebensstrategie nennt Moschen „gute Filialen“. An eine Expansion will keiner der beiden denken. Während Moschen über vier eigene Filialen verfügt, beschränkt sich Widmann sogar nur auf einen Verkaufsort in Hötting. Dafür hat sich Widmann unter Wahrung der eigenen Qualitätsansprüche auf eine große Handelskette eingelassen, in der sein Brot zu erwerben ist. „Das hat mir neue und junge Kunden gebracht“, freut sich Widmann. Junge Kunden verzeichnet auch Moschen einige: „Viele kommen zu uns, weil sie sich erinnern, wie ihr Vater damals Brot bei uns gekauft und wie es geschmeckt hat.“

Dennoch ist, obwohl Moschen sogar davon spricht, dass „uns die Stammkunden sehr gut leben lassen“, und Widmann konstatiert, dass „es läuft“, nicht alles nur rosig. „Die Anzahl der Lehrlinge ist stark rückläufig“, weiß etwa Widmann. „Der Nachwuchs fehlt“, formuliert es Moschen drastischer.

Trotz allem mögen die beiden Bäckermeister aber ihre Arbeit. „Es ist harte Arbeit, aber ich bin mit Leib und Seele Bäcker“, stellt Moschen beispielsweise fest. Als einen „Knochenjob“ bezeichnet Widmann wiederum seine Arbeit. Doch auch ihm ist die Leidenschaft mehr als deutlich anzumerken.

Die beiden Bäcker haben erfolgreich ihre Überlebensstrategie gefunden. Wenn jetzt auch noch Bäcker-Nachwuchs da wäre und die Nachfolge geregelt wäre, dann stünde einem langen Weiterleben in Innsbruck nichts mehr im Wege.