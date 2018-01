Von Miriam Hotter

Fieberbrunn – Vor gut zwei Jahren, in der Wintersaison 2015/16, schlossen sich das Skigebiet Fieberbrunn und der Skicircus Saalbach-Hinter­glemm/Leogang zusammen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Marketingzuschüsse.

Zu diesem Zweck wurden die beiden Bergbahnen-Geschäftsführer Toni Niederwieser und Martin Trixl eingeladen. Zu Beginn der Sitzung erläuterte Niederwieser wichtige Zahlen und Fakten: Der Marketing-Beitrag der Bergbahnen beträgt jährlich 650.000 (plus 200.000 Euro auf fünf Jahre für den Einstieg in die Marke). Für den TVB sei ein jährlicher Zuschuss in der Höhe von 186.000 vorgesehen. „Der TVB wollte im ersten Jahr aber nicht zahlen, also haben die Bergbahnen und die Gemeinde den Beitrag übernommen“, so Niederwieser. Im vergangenen Jahr sowie heuer steuerte der TVB schließlich 110.000 Euro bei, den Restbetrag von 76.000 Euro übernahmen die Bergbahnen und die Gemeinde.

„Es kann aber nicht sein, dass die Bergbahnen und die Gemeinde die Marketingaufgaben des TVB übernehmen.“ Die Bergbahnen wollen deshalb bei der nächsten Aufsichtsratssitzung den Beschluss fassen, einen Teil des Beitrages des TVB nicht mehr zu übernehmen. „Das ist auch so mit der Obfrau und dem Geschäftsführer des TVB koordiniert.“ Auch Bürgermeister Walter Astner erklärt gegenüber der Tiroler Tageszeitung, dass die Gemeinde künftig nicht mehr einen Teil des Beitrages des TVB tragen möchte. „Das Geld dafür ist heuer letztmalig im Budget vorgesehen.“

TVB-Geschäftsführer Armi­n Kuen kennt die Haltun­g der Bergbahnen und der Gemeinde. Dass der TVB nur einen Teil der geforderten 186.000 Euro in den Marketingpool fließen ließ, liege daran, dass die Mittel nicht zur Verfügung standen. „Wir können kein Geld ausgeben, das wir nicht haben.“ Außerdem müsse der TVB die ganz­e Regio­n bediene­n, nicht nur Fieberbrunn.

Trotzdem, so betont Kuen, sei der Wille seitens des TVB für eine weitere Zusammenarbeit da. „Jetzt geht es darum, einen Mittelweg zu finden.“ In den kommenden Wochen will sich der TVB Pillerseetal mit den TVB Saalfelden-Leogang und Saalbach-Hinterglemm (beide Verbände sind ebenso Teil des Marketingpools für den Skicircus) zusammensetzen, um zu diskutieren, wie es weitergehen soll. „Wir sind sehr positiv eingestellt, zum einen wegen der Bettenansiedelung, und wir hoffen auf einen guten Winter.“ Nach der Saison könne man einen Blick auf die Finanzen werfen.