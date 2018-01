Innsbruck, Hall in Tirol – Einen Blick hinter die Kulissen namhafter Tiroler Betriebe werfen – mit diesem Angebot lädt das Stadtmarketing Hall in Tirol heuer zum dritten Mal zum „Offenen Werkstor“. Zwölf Betriebe aus den Bezirken Innsbruck und Innsbruck Land können am 12. April 2018 bei geführten Touren kostenlos erkundet werden. Die Rundgänge gibt es dabei immer im Doppelpack zu buchen, wobei jede Führung etwa 99 Minuten dauert - Busshuttleservice inklusive. Einzige Bedingung: Interessierte müssen sich rechtzeitig unter www.offeneswerkstor.at anmelden und können unter Umständen auch abgelehnt werden. Dafür verspricht das Stadtmarketing als Organisator einen reibungslosen Ablauf. „Seien es Sicherheitschecks oder besondere Anforderungen, wie zum Beispiel im Lebensmittelbereich – all diese Punkte werden bereits im Anmeldeprozess geklärt und so können sich die Betriebe ganz darauf konzentrieren, am 12. April ‚ihr‘ Unternehmen vor interessierten Besuchern und möglichen künftigen Mitarbeitern vorzustellen“, so Michael Gsaller vom Stadtmarketing Hall in Tirol.

Die Nachfrage im letzten Jahr bestätigt den Erfolg des Konzepts: 1000 Bewerber gab es für 600 Plätze. „Die Besucher sind begeistert – das bestätigt das Feedback, das wir nach der Veranstaltung erhalten haben. Im letzten Jahr waren es über 100 Emails, in denen sich Teilnehmer bedankt haben und sich am liebsten gleich für das nächste Jahr angemeldet hätten“, freuen sich die Organisatoren.

Ursprünglich waren es Betriebe aus der Umgebung Hall in Tirol, die ihre Tore öffneten – heuer sind auch zwei Innsbrucker Betriebe mit an Bord. Und damit auch das Stadtmarketing Innsbruck als neuer Partner: „Die Unternehmen in unseren Gemeinden und Städten tragen ganz wesentlich zum Bild einer Region bei, kommunizieren Alleinstellungsmerkmale und erhöhen den Bekanntheitsgrad. Ich möchte mich bei den Initiatoren für dieses großartige Projekt ganz ausdrücklich bedanken und würde mich freuen, wenn auch viele Innsbrucker von diesem interessanten Angebot Gebrauch machen.“

Unterstützt wird das Projekt auch vom Land Tirol, der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung. (TT.com)