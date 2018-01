Innsbruck – Einen wesentlichen Bestandteil der Tiroler Wirtshauskultur wollen die Wirtschaftskammer Tirol, die Tiroler Wirtshäuser und der Veranstalterverband mit einer gemeinsamen Initiative neu beleben. Die Rede ist von live gespielter Volksmusik in den heimischen Gastronomiebetrieben. Die Wirtschaftskammer stellt dafür 30.000 Euro zur Verfügung und unterstützt Wirtshäuser mit bis zu 200 Euro pro Veranstaltung. Die Musik muss dabei bestimmten Kriterien entsprechen: Sie muss live gespielt werden und es darf sich dabei nicht um volkstümliche Musik, sondern soll sich um echte Volksmusik handeln. Szene-Kenner Paul Heis hat im Auftrag der Wirtschaftskammer eine Liste mit Gruppen erstellt, die diese Kriterien erfüllen, und steht der Kammer und dem Verein Tiroler Wirtshauskultur beratend zur Seite.

Wie wichtig der musikalische Rahmen für Gäste bei ihrem Wirtshausbesuch ist, zeigt eine Studie vom vergangenen Herbst, die der Veranstalterverband gemeinsam mit der Verwertungsgesellschaft AKM in Auftrag gegeben hatte. Demnach wird für jeden zweiten Gast der Abend erst durch die Musik so richtig rund. Ebenfalls die Hälfte der in der Studie Befragten stimmt der Aussage zu, dass zu einem gemütlichen Abendessen Musik dazugehört. 60 Prozent sind der Meinung, dass Musiktitel, die jeder kennt, zumeist die Stimmung in der Gaststätte heben. Für fast zwei Drittel ist es wichtig, dass die im Hintergrund gespielte Musik und das Ambiente zusammenpassen. Und 55 Prozent der Gäste sind der Meinung, dass die Gaststättenbetreiber die Künstler auch entlohnen sollen. Musik und Gastronomie werden in der Studie als „Erfolgsduo“ bezeichnet, weil sich das geschaffene Ambiente letztlich auch positiv auf die Konsumation auswirkt. (np)