Von Max Strozzi

Innsbruck – Rund 1300 Wohnungen werden Tirols gemeinnützige Wohnbauträger 2018 an Mieter und Käufer übergeben. Heuer investieren die Gemeinnützigen mit 344 Millionen eine Rekordsumme in den sozialen Wohnbau – knapp 295 Mio. Euro davon fließen in neue Wohnungen, der Rest in die Instandhaltung bestehender. Trotz neuer Rekordwerte im Sozialbau plagt Tirol nach wie vor der knappe Wohnraum. Der jüngst von AK-Chef Erwin Zangerl geforderte Bau von jährlich 2000 Wohnungen durch die Gemeinnützigen sei realisierbar, sagte gestern Gemeinnützigen-Obmann Franz Mariacher. In der jetzigen Bauboom-Phase sei es aber bereits schwierig, etwa Maler oder Schlosser zu finden. Größtes Problem bleiben aber – wie bisher – die fehlenden Grundstücke. „Wir brauchen das Entgegenkommen der Gemeinden bei der Bereitstellung von Grundstücken“, appelliert Mariacher. Schlüssel dafür sei die Widmungspolitik – also bei Umwidmungen in Bauland einen Teil der Flächen für sozialen Wohnbau zu widmen. Auch die Deckelung der zulässigen Grundstückspreise sei ein Hemmschuh. In Vorarlberg könne der Grundpreis für sozialen Wohnbau dem Marktpreis entsprechen, allerdings müssten die Kosten auch weitergegeben werden. „Es ist teurer, dafür kann man aber mehr bauen“, so Mariacher.

Gefordert sei auch die neue Bundesregierung. Im Mietrechtsgesetz etwa würden sich extrem niedrige Mieten bei jahrzehntealten und damit bereits ausfinanzierten Häusern leicht anheben und die zusätzlichen Mittel für den Neubau verwenden lassen. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz wiederum sei starr, was die Finanzierungsmöglichkeiten betrifft. Würde man dies lockern, könne man Mieten „flexibler gestalten“, meint Mariacher.

Auch gewisse Bauvorschriften stünden dem stärkeren Wohnungsbau entgegen: etwa die Vorgaben von Gangbreiten, Badgrößen, Abstellflächen und Allgemeinflächen. „Verpflichtende Gangbreiten oder Badgrößen blasen die Grundrisse der Wohnungen auf“, kritisieren die Gemeinnützigen.

Die Miete in neu errichteten Wohnungen der Gemeinnützigen in Tirol lag 2017 brutto warm bei 7,80 Euro je Quadratmeter. Es ginge auch günstiger, sind die Bauexperten überzeugt. Sparpotenzial orten sie etwa bei feuerpolizeilichen Auflagen, Barrierefreiheit oder Verfahrensdauern.

Bei der Zahl der 2016 vom Land lancierten „5-Euro-Wohnungen“ ortet Mariacher noch Luft nach oben. Laut dem Land ist neben dem realisierten Projekt in Schwaz (18 Wohnungen) und dem in Bau befindlichen in Kitzbühel (32 Wohnungen) noch eines in Kufstein (8 Wohnungen) und in Inzing sowie ein zweites in Schwaz geplant. Weitere Standorte seien im Gespräch, heißt es aus dem Büro von LR Johannes Tratter (ÖVP). Viele Gemeinden seien interessiert.