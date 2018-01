Heute eröffnet in Berlin mit der Internationalen Grünen Woche (IGW) die größte Agrarmesse Europas. Knapp 70 Länder zeigen bis 28. Jänner eine Leistungsschau ihrer Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion. Die Messe ist vor allem bei der Berliner Bevölkerung überaus beliebt, bringt sie doch die Möglichkeit, Speisen aus der ganzen Welt verkosten und kaufen zu können. Doch nicht alle der rund 40.000 Besucher am Tag kommen zu den mehr als 1600 Ausstellern wegen der neuen Food-Trends wie Insektenburger, Cold Brew Kaffee oder Weißwurstpralinen, welche auf der Messe ebenfalls präsentiert werden. Gedränge herrscht traditionell bei den Speisen die man aus dem Urlaub kennt und die nicht in jedem Geschäft zu haben sind. Deshalb nutzen unter den 37 Ausstellern aus Österreich auch acht Tiroler Produzenten die Möglichkeit, ihre Waren am größten Marktplatz Europas zu präsentieren. Nicht wenige Besucher verlassen mit Rucksäcken voller Tiroler Speck und Käse das Messegelände. Die IGW ist aber auch ein Schaulaufen der europäischen Agrar-Politprominenz. Bei der 83. Auflage der Messe werden über 70 Agrarminister erwartet. (ecke)