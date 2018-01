Umhausen – Im Herbst hatt­e der Bürgermeister wegen eines plötzlich fehlenden Nahversorgers in der Gemeinde noch einen eigenen Einkaufsbus in Richtung Ötztaler Höhe eingerichtet. Seit Donnerstag verfügt Umhausen allerdings nach dem umgebauten MPreis auch über einen neue­n Hofer-Markt. Und BM Jakob Wolf bestätigt gegenüber der TT: „Ja, ich habe auch einen Antrag von Lidl auf dem Tisch liegen.“ Der Discounter wolle sich im Ortsteil Östen am ehemaligen Santer-Areal ansiedeln.

Am Donnerstag wurde jedenfalls der neue Hofer eröffnet und vom Gemeinderat gefeiert. Dorfchef Wolf hob die rasche Umsetzung des 2,5-Mio.-Euro-Projektes hervor und bedankte sich beim zuständigen Manager von Hofer, Markus Juen. Der benachbarte MPreis hatte schon vor Weihnachten seine Pforten wieder geöffnet.

Im Gemeinderat wird das Angebot an Nahversorgern jedenfalls „sehr positiv“ gesehen, wie der Obmann des Wirtschaftsausschusses, Leon­hard Falkner, betont. Er hebt auch die 15 neuen Arbeitsplätze hervor. Außerdem darf die Ötztaler Gemeinde noch einen weiteren Meilenstein für die wirtschaftliche Entwicklung vermelden: „Für das Explorer-Hotel liegt auch schon der rechts­kräftige Baubescheid vor“, berichtet Falkner. Gerade in diesem Hinblick sei das Angebot an Geschäften in direkter Nachbarschaft wichtig.

Über den Antrag von Lidl wollen sich die beiden Gemeindepolitiker jedoch noch nicht äußern. Dazu müsse erst einmal der Raumordner eine Stellungnahme abgeben, danach werde man im Gemeinderat darüber reden.

Doch schon beim Spatenstich der Hofer-Filiale hatte BM Wolf erklärt, dass dieses Angebot auch positive Auswirkungen für den Einkaufsverkehr haben könne, zumal die Einheimischen nicht mehr bis zur Ötztaler Höhe fahren müssen. (pascal)