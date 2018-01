Berlin – Tirol ist auf der Grünen Woche in Berlin, der größten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, stark vertreten. Von den 37 österreichischen Messeständen verkauft knapp jeder vierte Tiroler Lebensmittel.

Vor allem weil die Themen Nachhaltigkeit und Tierwohl auf der Messe immer stärker in den Vordergrund rücken, können die Tiroler Produzenten aus der kleinstrukturierten heimischen Landwirtschaft mit ihren Produkten bei vielen der rund 400.000 Besucher an den zehn Messetagen punkten. „Wir zeigen in Berlin eine Leistungsschau von Tirols Bio-Bauern mit Lebensmitteln aus einer in Europa einzigartigen Kulturlandschaft“, sagt Björn Rasmus, Geschäftsführer der Bioalpin eGen und ihrer Marke „Bio vom Berg“. Gerade in Deutschlands Nordosten könne man kaum glauben, dass es möglich ist, mit zehn Bio-Kühen erfolgreich zu wirtschaften – noch dazu in alpiner Kulturlandschaft. „Viele Bauern in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel haben mehr als 500 Milchkühe im Stall – pro Betrieb.“ Heinz Gstir, Obmann der Tiroler Bio-Genossen, erklärt: „Gerade deshalb ist die Bio-Berglandwirtschaft mehr als erhaltenswert.“

„Bio vom Berg“ und die Agrarmarketing Tirol (AMT) mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ vertreten das Land Tirol heuer offiziell auf der Messe, die noch bis 28. Jänner im Gang ist. Dem Publikum werden vor allem Käsespezialitäten aus Tiroler Bio-Kleinsennereien präsentiert. Mit einem Käseverbrauch pro Kopf von rund 23 Kilogramm im Jahr ist Deutschland wichtiger Absatzmarkt. Österreich liefert im Jahr 74.000 Tonnen Käse im Wert von rund 330 Mio. Euro jährlich nach Deutschland (ein Plus von 10,7 Prozent zum Jahr 2016) und ist damit viertgrößter Käseimporteur hinter den Niederlanden, Frankreich und Dänemark, aber noch vor Italien, der Schweiz und Griechenland. Alleine „Bio vom Berg“ exportierte im Vorjahr laut eigenen Angaben rund 100 Mio. Tonnen Bio-Käse in das nördliche Nachbarland.

Insgesamt hat die 2002 gegründete Tiroler Bio-Genossenschaft 600 Lieferanten beziehungsweise Bauern und produziert 130 verschiedene Produkte. (ecke)