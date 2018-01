Kitzbühel – Der Fahrdienstvermittler Uber bot über den Pop-up-Service uberX am vergangenen Hahnenkamm-Wochenende seine Dienste an, was bei heimischen Taxifahrern für Unmut sorgte und von der Wirtschaftskammer kritisch gesehen wurde (die TT berichtete). Nun ist das Hahnenkammrennen 2018 zwar Geschichte, nicht aber das Thema Uber. FPÖ-GR Alexander Gamper (Obmann des Ausschusses Innenstadt, ruhender Verkehr und Taxis) hat Bild- und Videomaterial von Uber-Fahrern in Kitzbühel gesammelt. Mit diesen Informationen will er bei der BH Kitzbühel Anzeige gegen Uber und gegen Mietwagenunternehmen erstatten, die mit dem Fahrdienstvermittler zusammenarbeiten. „Ich bereite derzeit die Anzeige vor, nächste Woche sollte es so weit sein.“

Gründe für eine Anzeige würden allemal vorliegen. Zum Beispiel habe Gamper beobachtet, wie einige Uber-Fahrer Leute von der Straße aufgelesen hätten. Dies ist laut Gesetz verboten. Kurz zur Erklärung: Uber vermittelt in Österreich Fahrzeuge des Mietwagengewerbes. Laut Gewerbeordnung dürfen Mietwagen Fahrgäste anders als Taxis nicht einfach auf der Straße einsteigen lassen, sondern sie haben eine Rückkehrpflicht, das heißt, sie müssen nach abgeschlossener Fahrt wieder zur Betriebsstätte zurückkehren. Gamper ist überzeugt, dass sich Uber-Fahrer nicht an das Gesetz gehalten haben. „Die meisten Fahrzeuge hatten ein Wiener Kennzeichen. Zurück zur Betriebsstätte zu fahren, dürfte daher schwierig gewesen sein.“

Andreas Straif von der Gewerbebehörde bei der BH Kitzbühel warnt allerdings davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. „Es hat vereinzelt Anmeldungen von Mietwagenunternehmen für Betriebsstätten in den Kitzbüheler Umlandgemeinden für das Hahnenkamm-Wochenende gegeben.“ Das bedeute, dass ein Wiener Mietwagenunternehmen auch eine Betriebsstätte in Kitzbühel vorweisen hätte können. Straif selbst habe vier solcher Anmeldungen bearbeitet, wie viele es insgesamt gegeben hat, könne er nicht sagen.

Die Wirtschaftskammer (WK) hatte im Vorfeld alle Taxi-, Mietwagen- und Gästewagenunternehmer darum gebeten, verdächtige Fahrzeuge mit der Aufschrift Uber zu dokumentieren und die Infos an die WK zur weiteren Überprüfung weiterzuleiten. Bis dato seien aber keine Beschwerden eingegangen, so Fritz Jäger, Obmann der Taxi-Innung der Wirtschaftskammer (WK).

Von Ruhe und Frieden könne allerdings keine Rede sein, so Helmuth Detassis, Mitglied der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der WK und FPÖ-Wipptal-Vorsitzender. „Ich habe mit einigen Taxiunternehmen gesprochen und ich kann sagen: Die Branche ist wegen der Uber-Sache in Aufruhr.“ Für Detassis sind noch einige Fragen offen, etwa wie viele Mietwagenunternehmen kurz vor dem Hahnenkammrennen eine Betriebsstätte in Kitzbühel gegründet haben oder ob womöglich einige Unternehmen dieselbe Betriebsstätte angegeben haben. „Zusammen mit Alexander Gamper werde ich der Sache nachgehen.“

Ebenso interessiert sich die Finanzpolizei für Uber in Kitzbühel. Auf Nachfrage bestätigt Franz Foidl, Leiter der Finanzpolizei Kitzbühel, dass Kontrollen durchgeführt wurden. „Aber aufgrund laufender Ermittlungen kann ich keine weiteren Informationen geben“, erklärt er.

Auch von Uber gibt es eine Stellungnahme. Pressesprecherin Luisa Elster erklärt: „Das uberX Pop-up ist von den Nutzern in Kitzbühel sehr positiv aufgenommen und stark genutzt worden. Dabei wurden die gesetzlichen Vorgaben selbstverständlich berücksichtigt.“ (miho)