Lienz – Land Tirol und Energie Tirol schrieben zum 4. Mal den Tiroler Sanierungspreis aus. Von den Einreichungen wurden nun fünf im Innsbrucker Landhaus ausgezeichnet, darunter auch zwei Osttiroler Projekte.

Das Dolomitenbad neu bauen oder abreißen – vor dieser Entscheidung stand die Stadt Lienz beim aus den 1970ern stammenden Schwimmbad. Es wurde erhalten und weitergebaut. Dabei ging seine Identität nicht verloren. Die Erweiterung ergänzt den qualitativ hochwertigen Bestand und ließ eine stimmige Gesamtanlage entstehen. Die vorhandene Dachlandschaft wurde neu interpretiert und über den Saunabereich fortgesetzt. Das Energiekonzept überzeugt.

Das Giatlahaus, ein 300 Jahre altes Bauernhaus in Innervillgraten, das leerstand, wurde durch intelligente Eingriffe zu einem Apartmenthaus mit Wohlfühlcharakter umgebaut. Es integriert sich stimmig in das herausragende Ensemble von alten Bauernhäusern und lässt nun eine ganzjährige Nutzung zu. Die neuen Holzbauteile stehen in einem spannenden Dialog mit der bestehenden Bausubstanz. Hervorzuheben sind bei diesem Projekt auch der Einsatz eines erneuerbaren Energieträgers, die Installation einer Komfortlüftung und die Verwendung ökologischer Dämmstoffe. (TT)