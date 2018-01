Von Catharina Oblasser

Lienz – Mit über 20.000 unselbstständig Beschäftigten im Bezirk ist 2017 ein Rekordjahr. Dies ist eine der Zahlen, die die Wirtschaftskammer beim Neujahrsempfang präsentierte. So viele Beschäftigte hat es in der Geschichte Osttirols noch nie gegeben. Umso größer ist die Freude bei Bezirkskammerobmann Michael Aichner, Geschäftsführer Reinhard Lobenwein, dem Tiroler Kammerpräsidenten Jürgen Bodenseer und Kammerdirektorin Evely­n Geiger-Anker.

Besonders positiv dabei: „Industrie und Gewerbe sorgen für mehr als 7000 Arbeitsplätze im Bezirk“, meint Aichner. „Das zeigt, das unsere Wirtschaftsstruktur sehr ausgewogen ist und sich nicht nur auf eine einzige Branche als Standbein stützt.“ So könne man Einbrüche in der Konjunktur besser übertauchen, sagt der Bezirksobmann.

Hand in Hand mit der hohen Beschäftigung gehen sinkende Arbeitslosenzahlen. Offizielle Daten fehlen noch, doch die Kammer stellt anhand eigener Hochrechnungen eine Prognose: „Erstmals seit Jahrzehnten fällt die Arbeitslosenquote unter neun Prozent“, freut sich Aichner. Für Osttirol eine positive Entwicklung, lag die Arbeitslosigkeit doch stets rund um zehn Prozent. Der Tirol-Wert betrug laut Evelyn Geiger-Anker zuletzt 5,8 Prozent.

Ein weiteres Plus, das sich aus der Statistik herauslesen lässt: Die Wirtschaftsleistung in Osttirol hat eine Aufholjagd hingelegt und ist in den letzten zehn Jahren beträchtlich stärker geworden. 38 Prozent Zuwachs sind es, das ist weit mehr als in Gesamttirol oder in Österreich. Allerdings liegt Osttirols Wirtschaftsleistung in absoluten Zahlen immer noch unter den Bundes- und Landesschnitt.

Präsident Bodenseer sieht in der guten Entwicklung eine Chance, Auspendler zurückzuholen. Nach Schätzungen sind es etwa 4000 Personen, die in andere Regionen, nach Nordtirol oder sogar nach Bayern pendeln. Bodenseer fordert außerdem mehr Einsatz vom Tourismusverband und der Osttirol Werbung. „Gerade im Sommer ist da noch sehr viel drinnen.“ Hintergrund: Die Nächtigungszahlen sind in den letzten zehn Jahren nur um 8,7 Prozent gestiegen. „Das ist nicht gerade berauschend“, wie Aichner es ausdrückt.

Handlungsbedarf sehen die Kammerfunktionäre beim Verkehr auf der B100 durch Lienz. „Die Kapazitäten sind voll ausgeschöpft“, meint Reinhard Lobenwein. Konkrete Pläne für eine Lösung gebe es nicht.