Wildschönau – Was passiert mit den ausrangierten Gondelkabinen der alten Seilbahn aus Auffach? Diese Frage stellte sich Thomas Watermann, Organisator der Skifreizeit der Rinkeroder Kolpingfamilie, als er erfuhr, dass das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau in eine neue hochmoderne Achter-Einseilumlaufbahn investiert.

Für die alte Auffacher Schatzbergbahn ist angedacht, dass sie zukünftig Wanderer in Pakistan befördert. Doch dort werden nicht alle Kabinen gebraucht. „So entstand die Idee, dass zumindest eine der alten Gondeln den Weg nach Rinkerode finden sollte“, erzählt Watermann. Schließlich fährt die Kolpingfamilie Rinkerode mittlerweile seit über 30 Jahren in die Wildschönau zum Skilaufen, und Thomas Watermann fand, dass sich eine der alten Vierer-Kabinen in seinem großen Garten gut machen würde.

So holte Watermann die Gondel mit der Nummer 82 ab, als er beruflich in der Gegend zu tun hatte. Die Skifreizeit der Kolpingfamilie Rinkerode gibt es bereits seit 1982, und somit hat die 82 auch eine symbolische Bedeutung. Doch sie sollte nicht einfach im Garten herumstehen, das stand für Thomas Watermann und seinen Freund und Mit-Skifahrer Heinz Rieping schnell fest. Er tüftelte eine Hängekonstruktion für die vielleicht nördlichste Bergbahn-Gondel Deutschlands aus, und so befestigten die beiden Männer die Kabine an einem Stahlseil zwischen zwei Kastanienbäumen.

So vermittelt die Gondel jeden Tag ein bisschen Urlaubsstimmung und Vorfreude auf die nächste Skifreizeit, die dieses Jahr am 26. Jänner wieder nach Auffach startet. (TT)