Schwaz – Seit vier Uhr Früh war Unternehmerin Seld­a Sürmelioglu gestern auf den Beinen. Die Obst­oase in der Schwazer Innenstadt ist ein Vollzeitjob. Einer, den Sürmeliogl­u aber nicht mehr lange ausübt: Sie sperrt mit 31. Jänner den kleinen Lebensmittel­laden zu.

Noch vor einigen Wochen war die Unternehmerin guter Dinge, einen Nachfolger für die Obstoase zu finden. Sie wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Aber nun geht es nicht mehr. „Es hat schon ein paar Interessenten für das Geschäft gegeben, aber als die meinen Tagesablauf gehört haben, wollte keiner mehr“, sagt Sürmelioglu. Es sei eben nicht einfach, selbstständig zu sein. Sechs Monate lang hat sie intensiv gesucht, doch niemanden gefunden, der den Laden samt Inventar übernommen hätte. Ab 1. Februar steht die Geschäfts­fläche leer. Nachfolger gibt es laut ihr keinen.

Seit bereits 30 Jahren gibt es die Obstoase in Schwaz. Vor zehn Jahren wechselte das Geschäft in die Innenstadt. „Mein Papa geht in Pension und ich kann das nicht mehr so weitermachen“, erklärt die junge Unternehmerin. Daher heißt es nun „alles raus“. Die Produktpalette reicht von getrockneten Feigen, Datteln, verschiedensten Süßigkeiten, frischem Obst und Gemüs­e bis hin zu Getränken oder Knabbersachen. (emf)