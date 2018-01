Von Matthias Reichle

Galtür, Gaschurn – Sie kommen wegen des Panoramas, des Silvretta Stausees, der kurvenreichen Passstraße oder des höchsten Bergs Vorarlbergs, des Piz Buins: Rund 300.000 Besucher fahren jedes Jahr im Sommer über die Silvretta-Hochalpenstraße auf die Bielerhöhe (2032 Meter). In den letzten vier Jahren schlossen sich auch zahlreiche Baustellentouristen dem Besucherstrom an, um die Fortschritte am Pump­speicherkraftwerk „Obervermunt II“ zu beobachten.

Das zweitgrößte Kraftwerk Vorarlbergs soll heuer im Herbst in Betrieb gehen – trotzdem bleibt die Bielerhöhe im Fokus der Illwerke. Die Betreiber der 22,3 km langen Mautstraße zwischen Galtür und Gaschurn investieren dort in den kommenden fünf Jahren 1,5 Millionen Euro. „Wir wollen sie touristisch attraktiver machen“, erklärt Markus Burtscher, Geschäftsführer der Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH, die sich im Besitz der Illwerke befindet.

Vor zwei Jahren hat man das Projekt „Attraktionspunkt Bielerhöhe“ gestartet, bei dem neben den Anrainergemeinden auch die TVB des Paznauns und Montafons eingebunden waren – demnächst soll der Abschlussbericht vorliegen. Einige konkrete Projekte des Programms werden bereits ab heuer umgesetzt. Dazu gehören etwa der Ausbau des Madlenerhauses, in dem die letzten Jahre die Bauarbeiter untergebracht waren, zum alpinen Ausbildungszentrum, ein Staumauerklettersteig, ein Skitourenübungsgelände, Eisklettern, der Bau eines Energiespielplatzes am Wasser oder eine Attraktivierung des Seerundwegs mit Aussichtsplattformen, wie Burtscher erklärt. Spielmöglichkeiten soll auch die „höchste Sandbank Vorarlbergs“ bieten. Darüber hinaus wird auch das Wanderwegenetz ausgebaut und an einem Kulturprogramm gearbeitet. Geplant sei eine Kooperation mit dem Kunsthaus Bregenz, um ein jährliches Kunstevent auf dem Pass zu veranstalten, so Burtscher.

Das Konzept zur Bielerhöhe geht noch über diese Investitionen hinaus. Es soll der „Initialzünder“ sein, erklärt Prozessbegleiterin Aurelia Kogler. Man hofft, dass sich weitere Finanziers finden werden. „Es soll ein Anstoß für andere sein“, betont auch Roland Fritsch von Montafon Tourismus. Etwa für neue Mountainbike-Strecken oder ein nordisches Leistungszentrum, das im Konzeptpapier gewünscht wird – vorerst aber eine Vision bleibt.

Ausgangslage für das Projekt war unter anderem auch, dass durch den Ausbau als Pumpspeicherkraftwerk der Silvretta-Stausee im Winter nicht mehr zufriert – die beliebte Langlaufloipe auf dem See also nicht mehr besteht. Ein „Basisangebot“ für Langläufer wird es aber weiterhin geben. „Die Loipenkilometer werden ungefähr gleich bleiben“, so Fritsch. Auch wenn die Loipe über den Stausee künftig nicht mehr besteht, soll das Angebot im Silvretta- Dorf ausgebaut werden.