Von Max Strozzi

Nauders – In Nauders werden konkrete Pläne für eine neue Molkerei geschmiedet. Vor knapp zwei Wochen wurde die Tiroler Oberland Molkerei GmbH mit Sitz in Nauders aus der Taufe gehoben. Alleingesellschafter ist das belgische Einzelunternehmen Fairway Consult des Belgiers Johannes Gerardus Wilhelmus Peters. Er war Vorstand des Mozzarellaherstellers Fabrelac, der 2015 vom niederländischen Lebensmittelkonzern FrieslandCampina (u. a. Landliebe) übernommen wurde.

Ein Branchenkenner also, wie der Nauderer Landwirt und Gemeinderat Siegfried Spöttl betont. Gemeinsam mit seinem Bruder und dem belgischen Investor Peters soll das Projekt „Tiroler Oberland Molkerei“ aufgezogen werden. „Die Planungen sind fertiggestellt, das raumordnungsrechtliche Prozedere ist auf Schiene“, sagt Spöttl. Produktionsstart sei für den kommenden Herbst geplant, wie auch auf der vorläufigen Homepage der Tiroler Oberland Molkerei kenntlich gemacht wird.

Die Investition belaufe sich auf rund vier Millionen Euro, entstehen soll die Molkerei im Gewerbegebiet Nauders, das für das Projekt erweitert werden soll. Verarbeitet werde Bio-Ziegenmilch, konventionelle Kuhmilch und Bio-Kuhmilch, schildert Spöttl. Zu welchen Produkten genau die Milch verarbeitet wird, verrät er noch nicht. Momentan seien sieben Milchlieferanten fix, weitere sollen folgen. „Wir wollen das ganze Tiroler Oberland in die Privatmolkerei einbinden“, kündigt Spöttl an. Geplant sei, rund fünf Millionen Liter Milch zu verarbeiten – das entspräche der Menge des gesamten Bezirks Landeck, erklärt Spöttl. Ziegenmilch soll aber auch aus Südtirol angeliefert werden. Am Stilfser Joch sei zudem seit Ende November eine Dorfsennerei in Betrieb, die künftig als zweiter Standort in die Tiroler Oberland Molkerei eingebunden werden soll.

Die Idee zur Tiroler Oberland Molkerei sei bereits vor längerer Zeit von seinem Bruder und ihm selbst geboren worden. Mit der Idee sei man auf den belgischen Investor zugegangen – man kenne sich, weil Peters einen Wohnsitz in Nauders habe. „Wir sind überzeugt, dass wir eine gute Gegend haben, um dieses Projekt aufzubauen“, sagt Spöttl. „Meines Wissens nach wäre es auch die höchstgelegene Molkerei Österreichs.“ Sobald die Schneelage es zulässt, soll mit dem Bau begonnen werden.