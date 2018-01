Von Matthias Reichle

Grins – Gibt es sie noch, steht sie vor dem Aus oder ist sie schon gerettet? – Mancher machte sich dieser Tage große Sorgen um die Sennerei Grins. „Es gibt uns seit 150 Jahren“, beruhigt Sennerei-Obmann Daniel Nigg auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Und auch in Zukunft wird der beliebte Käse im Dorf produziert. Ausgerechnet das Jubiläumsjahr fing aber mit vielen Sorgenfalten an, die Nigg nun glätten kann.

Tatsache ist, dass die Oberländer Institution lange keinen Senner fand. Nach sieben vorbildlichen Jahren hatte sich Florian Stanglechner 2017 beruflich neu orientiert. Einen Nachfolger aufzutreiben, war alles andere als einfach. „Ich habe wirklich international gesucht: in der Schweiz, in Deutschland, Südtirol, Österreich“, erzählt Nigg von dramatischen Wochen und Monaten. „Senner ist ein Knochenjob.“ So war Stanglechner sieben Tage die Woche im Einsatz.

Dann ging es sehr fix. Wenige Tage nach dem ersten Kontakt fingen vergangenes Wochen­ende gleich zwei „Neue“ an: Alexander Micheluzzi aus Pfunds, der bereits ein Praktikum in Grins absolviert hatte, und Karoline Baumgartner aus Gaimberg in Osttirol. „Wir haben nicht diese Käsekultur mit den kleinen Dorfsennereien“, betont diese. Für sie sei es die Möglichkeit, etwas dazuzulerne­n.

Für Grins ist es ein Glück. Ein Aus wäre nicht nur anlässlich des Jubiläums eine tragische Geschichte gewesen. Die Sennerei ist nämlich als dieerste Molkereigenossenschaft Tirols 1868 ins Leben gerufen worden, erklärt Nigg. „Das weiß man, weil der bekannte ,Mistapostel‘ Adolf Trientl über die Sennerei in Zams berichtete und dabei bemerkte, dass es eine vier Jahre ältere Sennerei in Grins gebe.“ Seinerzeit war die Grinner Genossenschaft eine „Großmacht“, so Nigg. „In den 20er-Jahren fanden Kurse für Senner abwechselnd bei uns und in Rotholz statt.“ Als das Dorf 1945 abbrannte, war die Sennerei das erste Gebäude, das wieder aufgebaut wurd­e.

Heute verarbeitet man jährlich rund 100.000 Kilo Milch von 22 Betrieben. „Drei Viertel sind Grinner, der Rest kommt aus Stanz, Pians und Landeck. Wir entsprechen noch dem Klischee des jodelnden Senners und des Bauern, der mit seinem Kübele kommt. Viele sagen, wir sind antiquiert, aber wir sind wichtig fürs Dorf“, schmunzelt Nigg. „Wenn es uns nicht mehr gibt, hören viele mit der Landwirtschaft auf.“

Das kann auch Manuela Link bestätigen, die für den Vertrieb zuständig ist. „Wenn die Grinner Sennerei nicht mehr ist, ist die Hälfte des Viehbestandes im Dorf weg.“ In Grins, wo es praktisch keine Infrastruktur mehr gibt, sei es außerdem ein wichtiger Treffpunkt. Sie ist froh, dass es nun weitergeht, immerhin sind die Produkte sehr beliebt. „Die Leute kommen von überallher – bis aus Innsbruck.“ Vorerst braucht es aber noch etwas Geduld. Der Verkauf wird voraussichtlich im Verlauf des Februars starten.